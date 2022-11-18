衛福部官員「高樓自殺論」延燒 學生舉牌要求道歉下台

衛福部心健司司長諶立中日前一席「高樓自殺論」引發各界批評。行政院與衛福部今天召開2022兒童權利公約結論性意見發表記者會，即便諶立中日前出面澄清是遭斷章取義，今天數十名學生在記者會後集結於台前舉牌抗議，要求諶立中為言論道歉，並為多次失言下台負責。

衛福部心健司司長諶立中日前於兒童權利公約國際審查會議中提及「十年來台灣高樓增加，導致很多青少年衝動性跳樓自殺」，引發爭議。對於外界批評，諶立中說，「說道歉有點太嚴重，我是被斷章取義」。

今天2022兒童權利公約結論性意見發表記者會上學生團體再度發起行動，在前台舉牌抗議，要求諶立中下台負責。行動發起學生聞英佐說，已在一天內蒐集約一百份兒少想跟司長說的話，也將這些話語印出並「灑在」政委林萬億面前，象徵兒少的意見散落一地未能被聽見，也象徵政府未能接住墜落的學子。

聞英佐說，諶立中已屢次發表爭議言論或弄錯重點，如先前曾表示，木炭一買就是一大包，烤完肉有剩民眾會拿去尋短，建議改掉烤肉習慣。審查委員先前是詢問兒少尋短的念頭或動機，諶立中卻避重就輕回應，可見心健司作為國內心理健康的最高機關，卻未能察覺兒少在生活中遇到的困境。

聞英佐表示，即使假設高樓與兒少衝動性自殺有關，也不會成為兒少自殺的主因；沒有高樓也還有其他選擇，構成自殺的主因絕非高樓增加。政府應積極預防兒少走向深淵，呼籲行政機關召開兒少心理健康議題意見專案會議、展開系統性調查，形式則可比照監察院針對兒少性剝削的系統性調查。

參與行動的高三學生梁朝勛則說，政府的回應讓學生感到避重就輕、與事實差別甚遠，因此學生才選擇站出來，也呼籲地方機關、政府更要重視該議題。

政委林萬億則於現場回應表示，根據資料統計，學生尋短的原因第一為課業壓力，再者則為感情和親子關係衝突、同儕關係等。當天諶立中的回答不夠精確，會再請衛福部轉達諶立中和大家說明清楚。

林萬億也說，衛福部心健司、教育部已處理三級預防方案並列入國家人權行動計畫，未來會落實執行，包含學校、家庭、兒少，大家一起來預防。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980