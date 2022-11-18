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談「抗中保台」 曹興誠：絕不會活著看台灣變成另個香港

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
致力捍衛台灣主權的前聯電董事長曹興誠，今天在台中長榮桂冠酒店舉行「美好的台灣」講座，民進黨台中市長候選人蔡其昌送上兩本自己的著作。記者余采瀅／攝影
致力捍衛台灣主權的前聯電董事長曹興誠，今天在台中長榮桂冠酒店舉行「美好的台灣」講座，民進黨台中市長候選人蔡其昌送上兩本自己的著作。記者余采瀅／攝影

致力捍衛台灣主權的聯電前董事長曹興誠，今天在台中長榮桂冠酒店舉行「美好的台灣」講座，並與民進黨台中市長候選人蔡其昌合體。曹興誠表示，他回台就是要抗中保台，喚醒台灣人，「絕對不會活著看到台灣變成另一個香港」。

曹興誠表示，「台灣是我的故鄉」，因此他放棄新加坡國籍，恢復中華民國國籍。最近2個月他接受30家國外媒體採訪，媒體都問「外界看台灣很危急，台灣人好像沒感覺？」他回說，因為中國收買許多台灣媒體，大量散佈錯誤訊息，用兩岸一家親等言論讓大家麻醉。他回台就是要抗中保台，捐助30億強化認知作戰，「絕對不會活著看到台灣變成另一個香港」。

曹興誠說，習近平說統一一定要完成、決不放棄武力，換句話說就是要消滅台灣，對共產黨而言，自由就是威脅，所以大陸要把香港的自由拿掉，這也是台灣真實存在的危機。

曹興誠指出，中國前環球時報總編輯胡錫進宣稱，解放軍如攻入台灣將殺光台獨，不留活口。中國駐法大使盧沙野也狂言，中國統一台灣後，將對台灣人「再教育」。

曹興誠提到，目前台灣在美國、日本的支持下，中國要攻打台灣還無實力，但中國透過外交辭令說法將台灣問題定義為「內政問題」，就是為了未來要攻打台灣時不讓國際干涉，所以蔡英文總統講「兩岸互不隸屬」是絕對正確的說法，但國民黨一再說「兩岸同屬一中」，就會陷入中國陷阱，讓中國攻打台灣變成內政問題。台灣一定要守住獨立的地位，全世界才能來協助台灣，才能保障台灣安全。

曹興誠說，一定要支持蔡總統的兩國論，如果自己喊一個中國，就是自己鑽到麻布袋裡面隨人家打，不要自找死路。台獨被共產黨汙名化，他要跟大家說，「我就是台獨，獨立是光榮，是種成就」。

曹興誠強調，這次選舉若是國民黨贏得多數縣市，將會讓國際對於台灣人的民意產生誤判，讓國際認為台灣人支持親中、兩岸同屬一中的論述，甚至連自己都會感到心寒，最後提醒所有民進黨支持者一定要團結一致，把握最後時間催票、拉票。「台獨是光榮的，是台灣人安身立命的基礎，這次選舉要用選票，讓世界看到台灣人的民意、意志，讓國際有理由繼續幫助台灣，不要讓別人蓋布袋。」

致力捍衛台灣主權的前聯電董事長曹興誠，今天在台中長榮桂冠酒店舉行「美好的台灣」講座，曹興誠表示，他回台就是要抗中保台，喚醒台灣人，「絕對不會活著看到台灣變成另一個香港」。記者余采瀅／攝影
致力捍衛台灣主權的前聯電董事長曹興誠，今天在台中長榮桂冠酒店舉行「美好的台灣」講座，曹興誠表示，他回台就是要抗中保台，喚醒台灣人，「絕對不會活著看到台灣變成另一個香港」。記者余采瀅／攝影

曹興誠 台灣人 台獨

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