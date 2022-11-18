【專家之眼】公教退撫基金何時破產？

公務人員退休撫卹基金的第8次精算報告，終於在111年7月28日公布在公務人員退撫基金管理委員會的網站上，但這次的精算報告研究單位（某管理顧問有限公司）繳交期末報告的時間是111年1月，而公布在網頁上的第8次精算報告的封面，顯示的日期是111年3月，從3月到7月前後有5個月的時間，如此拖延公布，到底考試院有什麼居心或是顧慮？

根據公務人員退休撫卹基金管理條例施行細則第17條規定:「本基金財務管理以收支平衡為原則，基金管理會為評估基金財務負擔能力，應實施定期精算，精算頻率採3年1次為原則。每次精算50年。」固然精算頻率採3年1次為原則，第7次精算報告是108年5月23日，嚴格說來第7次和第8次精算報告相隔了3年又2個月又5天，單純地批評，只能説考試院怠惰或沒有效率。

但是基金的精算涉及評估基金未來50年的演變，其中最重要的就是基金整體的盈虧，最後會不會搞到破產，讓公務人員領不到退休金？所以要看精算報告對基金管理運用的報酬率，公務人員應繳交的提撥率（也就是按月要繳交的費用）等，這些精算依據當然影響到基金整體的盈虧。

由於第一次年金改革後在107年7月1日新修正的《公務人員退休資遣撫卹法》第93條規定，112年7月1日以後初任公務人員，退撫制度應由主管機關重行建立。在立法院的上一個會期，銓敘部和教育部達成共識，已經將修正的新制，即由現制人員的確定給付制，改成新任公務人員的確定提撥制，草案已經送審。

確定給付制下，政府（即雇主）負最後給付責任，所以原則上沒有「基金破產」問題，除非到基金不足以支付退休金時，政府賴皮不編列不足之數的預算，才發生退休人員領不到錢的問題。

但確定提撥制是每個月公務人員和政府各依提撥比率，這筆錢並不進入退撫基金的「大水池」，民進黨政府想改為「儲金制」，也是個人帳戶制，由政府代操經營，但盈虧自負，政府拿新進人員的錢去「玩」，玩完了，不負任何責任！

也因為新進人員不繳錢給退撫基金，所以退撫基金的總量只會加速減少；因此，第8次精算報告中仍把新進人員的提撥計入基金總收入，但一旦確定提撥制立法確定，基金逐年減少下，破產時間會提前很多。

暫時先不講提撥率和報酬率，依第8次精算報告所評估，公務人員是民國140年整體基金會發生負數，教育人員是137年會發生負數；換句話說，112年7月1日後新進公務人員，假設到147年要退休時，有可能完全領不到公保的退休金；新進教育人員則是到137年，就先行領不到了！如果個人儲戶內政府代操盈餘不多，怎麼過退休日子？

從以上這些角度來看，立法院上個會期在審新任公務人員確定提撥制時，考試院或者退撫基金管理委員會是否故意拖延公布第8次精算報告？果真如此，那就是欺負公教人員，也是欺騙立法院、欺騙社會！

筆者所以猜測延緩精算報告的公佈，是政府居心叵測、有心矇騙，這是因為第8次精算，是計入了112年7月1日起的新任人員，加入退撫基金，但草案送到立法院時，事實上沒有對改成儲金制個人帳戶做精算；所以第8次的精算報告根本是狀況外的精算，立委如果看了第8次精算，一定會立即驚覺政府新制草案何以如此草率！

何況，根據精算報告，在攤提過去負債下，如果提撥率在112年提高到15%，公務人員部分的基金其相對投資報酬率至少應該是6.2%，教育人員部分相對投資報酬率是6.9%，才可能支應未來50年內的收支平衡。即使不攤提過去負債，提撥率15%，公務人員部分的投資報酬率也要5.5%，教育人員部分報酬率也要4.3%。

第8次精算報告在基金收入部分，還計入了110年到159年因年金改革所節省的退撫經費支出挹注款9564億，這部分也有問題，第8次精算報告的表2-23公務人員部分只預估了7885億左右。如果看107-109整整3年公務人員的脫退率，平均是60歲以上的最多，在新制之下，將來熬到屆齡（65）退休的人會增加，反而退休給付能節省下來的挹注經費，可能沒有預估的多。更證實了在第二次年金改革下，基金總數只會加速減少。

就長期報酬率來看，從85年基金成立到106年（6月），平均的年收益率是4.91%，相較於須攤提負債應該有的收益率（公6.2%、教6.9）也不夠；就算不攤提之下的收益率公務人員也要5.5%、教育人員是4.3%。上述的報酬率，是在基金出現負數年份，不論現制下公教人員或新進人員的自提提撥費率都要調高18%，才能勉強維持不會提前破產。

説到這裡，不得不提出殘酷的事實：第一，經過大砍退休金的年金改革，退撫基金還是會破產；第二，不論是現制公教人員或新進人員，不久之後只有越繳越多自提費用。現制公教人員當基金破產後，只能冀望肯遵守信賴保護原則的政府願意「確定給付」（民進黨執政下希望不大）；新進人員在基金減少下，繳多、少領，基金破產後自己也可能跟著破產！