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日相岸田與習近平會談重申台海穩定 外交部感謝
日本首相岸田文雄十七日在泰國曼谷與中國國家主席習近平展開會談，據報導，岸田會後表示，他對習近平重申台海和平穩定重要性，日中雙方也同意未來持續協調日本外務大臣林芳正訪中。外交部表示，對於岸田再度強調台海和平穩定的重要性，表示高度肯定與感謝。
外交部指出，外交部一貫歡迎國際社會關注台海情勢及採取有助於維護區域和平的正面舉措，自岸田內閣成立以來，日本政府多次表明台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，是日本的重要夥伴及珍貴友人，同時致力敦促國際社會關注台海情勢與中國人權現況。
而在本月的東協峰會、日美峰會以及日美韓峰會等重要國際場域，日本均展現民主國家陣營的堅定立場。
外交部重申，在威權主義向外擴張，挑戰國際秩序之際，外交部將積極與全球理念相近國家，共同捍衛普世基本價值，促進台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。
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