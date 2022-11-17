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桃園草漯重劃區傳弊？市長鄭文燦挨告

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員候選人戴兆華（右2）今赴桃園地檢署按鈴申告，指桃園市長鄭文燦及2局處首長瀆職和圖利。記者陳俊智/攝影
桃園市議員候選人戴兆華（右2）今赴桃園地檢署按鈴申告，指桃園市長鄭文燦及2局處首長瀆職和圖利。記者陳俊智/攝影

桃園市草漯重劃區先前被爆自來水無法接管，今天再被市議員候選人戴兆華指控道路鋪設有瑕疵，稱道路經他鑽探確實有缺失，且嚴重程度堪稱弊案，為此還狀告市長鄭文燦、工務局長賴宇亭和新工處長曾清祥3人瀆職和圖利；桃園市新工處回應，工程品質完全沒有問題，且合格與否需以實驗室判讀結果為準，非民眾自行認定。候選人為選舉譁眾取寵，未經同意擅自鑽取，破壞道路，實不足取。

戴兆華指出，他與調查團隊11日針對草漯重劃區民族一路及周邊道路進行鑽心採樣，共取7個樣本，依工程圖說，重劃區道路瀝青混凝土鋪設分2階段施工，第一次是底層15公分厚鋪面，第二次是表層表層5公分厚鋪面，中間會有介質黏合，但施工未按照圖說，也沒有介質黏合，鑽探結果，2層是分開的。

戴也說，草漯重劃區的道路鋪設品質，難保未來開放民眾使用不會有危險。而且，如此粗劣的施工品質，也難保維護管養不會成為未來財政負擔。市府應要求包商負起責任，而非忽視不理，把責任轉嫁給未來的市府及區公所，最後淪為全民買單。

新工處回應，候選人為選舉譁眾取寵，未經主管機關會同，擅自破壞道路，危害人民安全。牛煦庭身為議員，理應了解監督市政，應會同機關辦理，竟隨候選人起舞。

新工處也說，戴兆華所鑽取的樣品直徑不符CNS規定，整個厚度應沒有問題。議員和候選人完全不知道瀝青鋪設的標準作業程序，擅自臆測，實不足取。草漯重劃區去年9月底完工，經過合格檢驗室檢驗，也獲金質獎、金安獎肯定，品質完全沒有問題。後續會針對戴擅自開挖行為開罰並追討相關復原費用。

桃園市議員候選人戴兆華指草漯重劃區道路鋪設有缺失，表層和底層未相連，恐成日後安全隱憂。記者陳俊智/攝影
桃園市議員候選人戴兆華指草漯重劃區道路鋪設有缺失，表層和底層未相連，恐成日後安全隱憂。記者陳俊智/攝影

桃園 鄭文燦

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