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影／國民黨攻擊手法如頭蝨 薛瑞元：說法不精確必須致歉

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
昨說國民黨攻擊手法如頭蝨，薛瑞元今澄清，昨天講的不是很精確「必須致歉」，這說法（頭蝨）不是針對國民黨，而是網軍後續的編故事。記者沈能元／攝影
昨說國民黨攻擊手法如頭蝨，薛瑞元今澄清，昨天講的不是很精確「必須致歉」，這說法（頭蝨）不是針對國民黨，而是網軍後續的編故事。記者沈能元／攝影

衛福部長薛瑞元昨於網路節目表示，國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，「就像是被頭蝨咬到一樣。」國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，薛瑞元如此回應不三不四，根本是挑釁在野黨，也藐視民意。

國民黨台北市長候選人蔣萬安今則指薛瑞元是「綠衛兵」，民進黨各式各樣鋪天蓋地的抹黑攻擊、網軍操作，這是蝗蟲壓境。薛瑞元今澄清，昨天講的不是很精確「必須致歉」，這說法（頭蝨）不是針對國民黨，而是網軍後續的編故事。

薛瑞元今傍晚參加2022世界早產兒日6大樂園響應「1117一起讓愛轉動」點燈活動前受訪表示，「昨天我講的不是很精確」，再澄清一下，第一、用頭蝨來形容不太恰當「必須致歉」，第二、他的意思是，對於疫苗採購一直有莫須有的事情出來，如昨天在節目上第一次舉例的事情（指擋工商協進會採購BNT疫苗），確實是國民黨團召開記者會的內容，但後面爆料新聞（如在貓纜附近密會衛福部前部長陳時中）則可能是網軍編故事，不見得和國民黨有關係，所以這裡講的不夠精準。

薛瑞元近日言論可說是民進黨選舉戰將，蔣萬安評論是「綠衛兵」，薛瑞元說，「說自己是綠油精比較好」，這都是在打啄鼓（台語：意指鬥嘴或爭辯），不用浪費時間在這裡，互相取綽號，沒有意義。

曾銘宗說，薛瑞元頭蝨說「不三不四」，之後薛瑞元到立法院，會讓他（薛瑞元）難看、付出代價。薛瑞元說，「這就是互相尊重。」而剛剛也說過，這說法（頭蝨）是不夠精確，不是針對國民黨，而是網軍後續的故事，「不會死人，但就是不舒服。」

至於，曾銘宗說，薛瑞元如此說法是不願被國民黨團監督，薛瑞元回應，作為行政機關，就是會接受黨團監督，這是憲法上的義務，也是尊重立委，但有時候覺得，一個問題一直問、一直問，但是已經給了答案，對方還是覺得不夠，「有時候也是覺得很煩。」可是行政官員也不能說煩，立委詢問就是回答，「1次也是答、10次也是答。」

薛瑞元 國民黨 高端疫苗

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