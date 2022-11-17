籲兩岸應對話 學者：蔡四個堅持空泛、應端出復談條件

啟思民本基金會今在立法院舉行論壇，討論中共20大及拜習會後的美中台關係。政治大學外交系副教授黃奎博表示，美國與中國就算競爭對抗、甚至互信並不很足，但仍開始對話，就是清楚彼此利益及要降低衝突風險，呼籲台灣也應該恢復兩岸溝通機制。

黃奎博指出，對岸給出兩岸對話的條件是九二共識、一中原則，台灣須有作為，至少應端出己方復談條件，蔡英文總統提的「四個堅持」在他看來只是空泛的政治宣示，總統應把條件講清楚，否則只是打高空、對兩岸關係沒幫助。

黃奎博進一步說，政府不應該忽略對話的重要性，對話不一定有豐富成果，但有對話總比不對話好，台灣在國安上的重點包括防衛力量和美國關係，另一個則是和北京的溝通管道。

國民黨立委江啟臣也分析，拜習會顯示，美國與中國大陸既對抗又對話，除凸顯國際政治現實，競爭但也各取所需、獲處理國內議題的時間空間，兩國也避免擦槍走火，且美國民主陣營盟友的「抗中聯盟」，對中也是不放棄對話。

江啟臣指出，戰爭是應避免的最後手段，那戰爭前就是政治和對話，台灣同理，台灣不應被動依靠別人，不能淪為棋子或籌碼，要在國際局勢中有自主槓桿的能力，因此當然需要和對岸對話。

而蔡政府現在不管官方、半官方的兩岸溝通管道都沒建立，呼籲政府除應該備戰，對於去對話也要有表達意願、喊口號之外更積極的作為，不能將國家安全託付在其他國家羽翼之下。

江啟臣也表示，現在美中台是三角關係，大三角是「美中台」，小三角是「藍綠紅」，如果要對話或溝通，他認為最大平衡點是中華民國，執政者要思考，如何擴大這個最大公約數。