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推動國會外交 立法院盼修組織法增設國際事務處

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院秘書長林志嘉。記者陳正興／攝影
立法院秘書長林志嘉。記者陳正興／攝影

近期國外議會訪團來訪頻繁，立法院國會外交業務吃重，但民進黨立委黃世杰今天質詢時表示，立法院沒有主管國際交流事務的單位，且也沒有做好跟國際視訊會議的硬體準備。立法院秘書長林志嘉表示，這確實是迫切的需要，希望能成立國際事務處，但涉及修法，將會在1個月內提出組織法修正建議給委員參考，硬體部分則立即規畫。

立法院司法及法制委員會今天審查明年度立法院預算，黃世杰質詢時表示，受到疫情影響，許多國會外交業務由實體改為視訊會議，他曾經想向立法院借場地與國外議員開視訊會議，相關設施必須要跟多個單位接洽。

不僅場地問題，外賓來訪時，立法院沒有負責統籌的單位，因應未來情勢和國會外交是不敷使用的，黃世杰詢問立法院有無因應計畫，是否研議增設專責單位。

林志嘉表示，目前構想是希望能夠成立國際事務處，有專責人員，但現行組織法沒有這樣的專責單位，若要組改調整，需要請委員提案修法。

林志嘉說，成立國際事務處有迫切需要，預計一個月內提出書面報告，並於選後積極跟委員溝通、討論具體構想。

立法院 林志嘉 黃世杰

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