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鄭文燦去過「鱸鰻」88會館 朱立倫：一些事終會漸漸曝光
媒體日前爆出警大校長陳檡文5年前，曾進出博弈大亨「鱸鰻」林秉文在台北市的招待所88會館，陸續又傳出司法官涉足，今天再爆桃園市長鄭文燦也去過。國民黨主席朱立倫今天上午在桃園幫黨籍議員拉票，受訪時表示，平常做的一些事情終於會漸漸曝光，不管是和黑道，或地下匯兌洗錢集團的關聯都會扯出來。
朱立倫說，作為一位地方首長，尤其在治安不好，全民都要唾棄詐騙、匯兌洗錢集團的時候，還有這樣跟他們牽扯不清的關係，他覺得鄭文燦市長一定要說清楚講明白。
鄭文燦今天參加公務行程時受訪表示，他查了一下行程記錄是在2020年3月到過88會館，那是企業界人士宴請同黨的卓榮泰跟幾位立委，那因為在場的有桃園的地方的幹部，他收到通知過去致意一下，他晚到也沒多停留很久就離開。那是企業界跟卓榮泰及立委的餐敘，印象中現場是一個大桌的餐廳，但是因為只去過一次，所以沒有留下深刻的印象。
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