快訊

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

直播／BA.5次世代疫苗今開打 指揮中心下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭文燦去過「鱸鰻」88會館 朱立倫：一些事終會漸漸曝光

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
朱立倫對鄭文燦去過88會館表示一些事會漸漸曝光。記者鄭國樑／攝影
朱立倫對鄭文燦去過88會館表示一些事會漸漸曝光。記者鄭國樑／攝影

媒體日前爆出警大校長陳檡文5年前，曾進出博弈大亨「鱸鰻」林秉文在台北市的招待所88會館，陸續又傳出司法官涉足，今天再爆桃園市長鄭文燦也去過。國民黨主席朱立倫今天上午在桃園幫黨籍議員拉票，受訪時表示，平常做的一些事情終於會漸漸曝光，不管是和黑道，或地下匯兌洗錢集團的關聯都會扯出來。

朱立倫說，作為一位地方首長，尤其在治安不好，全民都要唾棄詐騙、匯兌洗錢集團的時候，還有這樣跟他們牽扯不清的關係，他覺得鄭文燦市長一定要說清楚講明白。

鄭文燦今天參加公務行程時受訪表示，他查了一下行程記錄是在2020年3月到過88會館，那是企業界人士宴請同黨的卓榮泰跟幾位立委，那因為在場的有桃園的地方的幹部，他收到通知過去致意一下，他晚到也沒多停留很久就離開。那是企業界跟卓榮泰及立委的餐敘，印象中現場是一個大桌的餐廳，但是因為只去過一次，所以沒有留下深刻的印象。

鄭文燦 朱立倫 陳檡文 林秉文

延伸閱讀

偵破史上最多大麻、市價12億可供百萬人吸 鄭文燦：恐影響治安

88會館鄭文燦也曾進出 鄭：收到通知致意未多停留

朱立倫：民進黨1200菜市場喊出來的 騙選票

鄭運鵬駁反鐵路地下化 張善政競辦舉證這幾句和時間序

相關新聞

談「抗中保台」 曹興誠：絕不會活著看台灣變成另個香港

致力捍衛台灣主權的聯電前董事長曹興誠，今天在台中長榮桂冠酒店舉行「美好的台灣」講座，並與民進黨台中市長候選人蔡其昌合體。...

衛福部官員「高樓自殺論」延燒 學生舉牌要求道歉下台

衛福部心健司司長諶立中日前一席「高樓自殺論」引發各界批評。行政院與衛福部今天召開2022兒童權利公約結論性意見發表記者會...

六都攻防戰／柯志恩和黨部資源拮据苦撐 選前之夜經費仍在找銀彈

國民黨高雄市長候選人柯志恩作風率真，在這場不對稱選戰中，她希望走出國民黨老派風格，帶領一票青年幕僚用最少資源拚搏。不過，地方黨部雖全力相助，但畢竟資源困窘，柯志恩自主性又高，雙方磨合過程偶有小摩擦，高雄綠營人士趁機狠酸「柯團隊是拼裝車上路，很可能在途中起火」。

指揮中心非觀光專業 訂定莫規定不如解編回歸專業　

國門邊境自10月13日宣布解封後，入境者不再需要居家檢疫，但防疫指揮中心仍實施入境總量管制為每周15萬人次，結果每周入境人次僅7、8萬人次。孰料，防疫指揮中心日前又宣布12月起入境上限「鬆綁」為20萬人次，顯示此規範只是多此一舉、毫無意義，與「共存」說法背道而馳。

六都攻防戰／盧秀燕選前拜媽祖 與顏清標同框掀政壇話題

倒數8天就要投票，台中市長盧秀燕前晚在大甲舉辦說明會，會前到大甲鎮瀾宮拜拜祈福，鎮瀾宮董事長顏清標出面接待，陪同盧秀燕在大殿參拜後，兩人進入平時不開放的內殿，讓盧近距離向媽祖許願。兩人談了什麼，外界不得而知。

影／銀行濫用個資 藍委籲金管會檢討嚴查

民眾經常收到銀行或許多機構與公司的簡訊及推銷電話，國民黨立委曾銘宗、謝衣鳳、費鴻泰今指出，銀行濫用個資情況嚴重，消費者不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。