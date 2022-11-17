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影／高虹安助理費北檢分案偵辦 林耕仁：該由司法認定

攝影中心／ 記者季相儒／新竹即時報導
國民黨新竹市長候選人林耕仁今早接受媒體聯訪被問到高虹安男友傳出已經出國，林耕仁表示他有沒有出國不清楚，可能要問他自己本人。記者季相儒／攝影
國民黨新竹市長候選人林耕仁今早接受媒體聯訪被問到高虹安男友傳出已經出國，林耕仁表示他有沒有出國不清楚，可能要問他自己本人。記者季相儒／攝影

國民黨新竹市長候選人林耕仁今早接受媒體聯訪被問到高虹安男友傳出已經出國，林耕仁表示他有沒有出國不清楚，可能要問他自己本人。對於檢調已經開始分案調查，林耕仁則表示，中華民國是一個法治國家，有沒有違法，應該由司法單位認定。選舉剩下幾天，是否會影響選情？林耕仁說，市民眼睛是雪亮的，來選擇一個可以承擔、抗壓的市長候選人，他還是會用市政願景取得市民認同。

國民黨新竹市長候選人林耕仁今早接受媒體聯訪後繼續拜票行程。記者季相儒／攝影
國民黨新竹市長候選人林耕仁今早接受媒體聯訪後繼續拜票行程。記者季相儒／攝影

2022大選 新竹市選舉 林耕仁 高虹安

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