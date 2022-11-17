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柯文哲發泡水車慰助金只有2萬 綠委嗆朝北市府丟廢棄車

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委何志偉（右四）、台北市議員鍾佩玲（右三）與台北市百齡橋水災泡水車受害者，上午在立法院舉行記者會，要求市府對水災受害市民負起賠償責任。記者黃義書／攝影
民進黨立委何志偉（右四）、台北市議員鍾佩玲（右三）與台北市百齡橋水災泡水車受害者，上午在立法院舉行記者會，要求市府對水災受害市民負起賠償責任。記者黃義書／攝影

颱風尼莎造成北部豪雨成災，台北市政府日前宣布，10月16日停在堤外停車場的泡水車輛，將發放汽車新台幣2萬元、機車2000元的慰助金，民進黨立委何志偉今天批評，台北市長柯文哲可以花好幾億舉辦城市博覽會，遇到小市民卻如此吝嗇，自己將陪同受害車主前往監察院檢舉。

何志偉、台北市議員鍾佩玲上午陪同受害車主在立法院舉行「台北市府水火無情，可憐市民被拋棄」記者會，何志偉說明，柯文哲即將就要卸任，他可以花好幾億在做個人行銷，台北市政府可以花好多錢舉辦城市博覽會，現在遇到小市民卻如此吝嗇、九牛一毛，完全不管。

何志偉指出，當天有很多民眾冒著生命危險，涉水進入堤防要救自己的車子，沒想到柯文哲還在中南部輔選，完全不顧台北市民的身家財產安全，柯文哲現在有一個「三不政策」，就是不聯絡、不道歉、不賠償，所以民眾共同要求台北市政府不欺負、不欺騙、不放生。

何志偉批評，根據台北市停管處的慰問金申請表，泡在水裡的機車每台賠償2000元，汽車每輛則只有2萬元，對照汽車車主動輒50萬元的損失，比例只有4%，「柯文哲你這個4％黨真的很誇張，這樣欺負民眾」。

受害車主陳先生表示，一般人一輩子能夠有幾台車，這次的維修費用動輒5、60萬，所有受害的車主都很頭痛，不知道柯市府到底在想什麼，竟然要人民為自己的行為負責，「我們不是沒有繳費，市府開放場域給我們停車，我們按照規定停車繳費，是你們應該通知而不作為」。

另一名受害車主王先生則說，現在讓車主最不滿的是台北市政府的態度，老實說天災大家都可以理解，但是北市府連這種很簡單的事情，都是用這種態度在面對市民，才會讓大家都無法接受。

鍾佩玲直言，所有受害車主都非常無奈與心酸，整起事件可以感覺到柯文哲的傲慢，而且從名稱上就可以看得出來，因為他們發的是慰助金、不是補償金，民眾的修車費用動輒好幾萬起跳，台北市政府卻只拿出2萬元的慰助金，金額根本不成比例，對所有車主來說都是二次傷害。

理常法律事務所律師吳沂錚認為，台北市政府就是在推卸應該負起的責任，因為堤外停車場本來就屬於《國家賠償法》規範的公有公共設施，北市府對公有公共設施的設置、管理有欠缺，導致人民生命財產受損，本來就要負起國家賠償的責任。

吳沂錚批評，柯文哲明知台北市政府有明顯的管理不當，事發1個月後竟然只用施惠型的慰助金打發民眾，完全無視民眾的生命財產安全，顯然是以障眼法刻意欺騙不懂法律的民眾，讓大家誤以為北市府已經負起責任。

何志偉也說，他們今天就會到監察院提出檢舉，如果柯文哲、台北市政府不儘速做出回應，自己就會帶著所有受害車主到北市府門口堵人，「我們會把廢棄車全部丟到市府裡面」。

民進黨立委何志偉（右）、台北市議員鍾佩玲與台北市百齡橋水災泡水車受害者，上午在立法院舉行記者會，百齡橋水災泡水車受害市民（左）指當天涉水救車的過程。記者黃義書／攝影
民進黨立委何志偉（右）、台北市議員鍾佩玲與台北市百齡橋水災泡水車受害者，上午在立法院舉行記者會，百齡橋水災泡水車受害市民（左）指當天涉水救車的過程。記者黃義書／攝影

台北市長 車主 柯文哲

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