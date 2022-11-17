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兄遭指助選還賺人民幣 江聰淵：經濟行為被作政治攻擊

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵。記者林佳彣／攝影
民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵。記者林佳彣／攝影

選前倒數9天，藍營桃園市議員候選人凌濤今諷刺，民進黨選前喊抗中保台，選後去賺人民幣，點名綠營宜蘭縣長候選人江聰淵大哥江永豐，穿競選背心跑行程，還到大陸做生意。江聰淵說，其兄事業版圖在全世界各國，不侷限中國訂單，不要選舉到了，把經濟行為作為政治攻擊，不然「叫中國把他的訂單停掉啦」。

國民黨今召開「民進黨的『中国好鵬友』口中『抗中保台』 行動『大賺人民幣』」記者會，批曾喊出「家人不干政」民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵，他大哥江永豐穿競選背心跑行程，其負責「台灣寰康科技有限公司」經營酒精鎖測試儀相關公安設備，賣給大陸公安單位，是不是賺共產黨的錢？

江聰淵回應，依據他了解，他哥哥的事業版圖在全世界各國都有，也包含美國，不侷限中國訂單。對於江永豐從事任何生意，無法過從干涉，跟他也不可能有任何結合。

江聰淵說，人家做生意，賺錢養家，訂單來自全世界很多國家，這是一個景氣的經濟行為模式，卻只拿中國來講，直呼不要在選舉到了，連在做生意的基本經濟行為，做政治抹殺、政治攻擊，「這非常的不道德」。

江指出，他長期非常不滿中國欺壓台灣，中國要打壓，不只是其家人，台灣人都已受到中國很大的打壓。要中國不要動不動，就是飛機要飛越中線、艦艇要侵入台灣轄內，也呼籲台灣人堅強，中國如果有任何要打壓，要停掉訂單，「我們也不反對」，強調很多國家都有大哥的事業，這是一個產業鍊，不然「叫中國把他的訂單停掉啦」。

江聰淵 民進黨

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