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產創條例修法抵稅「不限半導體」可能適用產業還有這些

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
經濟部長王美花今出席政院會後記者會說明產創條例修法。圖／行政院提供
經濟部長王美花今出席政院會後記者會說明產創條例修法。圖／行政院提供

行政院會今天通過「台版晶片法」草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應納營利事業所得稅額。經濟部長王美花表示，政府重視的是在台灣做研發、對台產業有貢獻，並未限制只有台灣企業。只要台灣設相關子公司等，在台研發都可適用。

王美花今在行政院會後記者會表示，在國際科技競爭上，大家都選擇以半導體作為特別補助及優惠來強化各國半導體競爭。對台灣而言，相較下在製程上已是全球領先，如何維持台灣領先地位，政府該採取何種作為等，經過策略思考，台灣要持續在半導體、下世代關鍵產業往前進，勢必要拿出可行方案。

針對相關配套，王美花表示，除了對國內研發有稅務調整，到國內來做相關投資也需要大力協助。最近提到的要新設龍潭科學園區，以及荷商艾司摩爾（ASML）在台新增投資，都涉及非常多跨部會協調，在行政院統籌協調下，各部會非常快速盤點、解決問題，讓相關計畫及投資可以快速敲定。

針對研發費用的標準門檻，將授權子法訂定。王美花說明，在整體情勢上，經濟部與財政部會針對國內研發狀況來做更精細的確認，所以未來的研發費用金額，會在子法確定。

至於還有哪些產業適用，王美花說，並未限制在半導體，未來可能產業，只要針對下世代、且是國際的重要供應鏈，例如和電動車、5G、低軌衛星等相關產業，都有可能是未來適用的產業別。

被問及預估將短收多少稅收，王美花表示，相關稅收評估，會和經濟部模擬研發費用門檻多少會有所不同，雖然可以抵減，但其創造效益會遠比被抵減的還要多。

王美花 半導體 行政院

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