每年花逾120萬製作問政影片 立委籲不必要預算砍就砍

立法院每會期會剪輯各委員問政影片，並將各委員問政紀錄放在行政硬碟贈送給各委員辦公室，國民黨立委陳以信今天質疑，立法院每年編列逾120萬元，請人剪輯問政影片及購買行動硬碟，但資料容量僅75GB，卻都購買1000 GB，難道是消費預算嗎？建議重新統計委員需求，不必要的預算該砍就砍。立法院秘書長林志嘉表示，會請公報處立刻調查，並告知委員製作成本，委員有需要就做，不需要就不做。

立法院司法法制委員會審查立法院明年度預算，林志嘉率相關首長列席備詢。陳以信質詢時表示，辦公室每個會期都會收到委員問政影片，裡面包括問政資料、質詢畫面等，光是每年採購行動硬碟226個，花費約30餘萬元，實際來看，根本不需要買到儲存空間那麼大的行動硬碟，只要放在USB就足夠，為什麼每年都照樣購買。

陳以信還質疑，過去採取公開招標，但從2017年起變成限制性招標，而且都是同一家業者得標，難道是消化預算之餘，還涉嫌圖利特定廠商嗎？

公報處長秦劍雲表示，2018年曾發函調查，有90位委員表達製作需求，主要成本是花在問政影片剪輯，因為規定廠商必須要在立法院公報處內完成，避免影片外流，需要人力長時間製作。

陳以信要求立法院重新檢討製作委員問政影片必要性，同時應一併告知委員影片製作成本，作為決定是否需要製作影片的參考依據。

林志嘉允諾，會請公報處重新跟每個委員詢問，如果不需要就不做，有需求的也會清楚告知製作成本，確認後再行製作及發放。