環團呼籲台灣應採取氣候行動 展現有影響力的世界公民

「快樂是一天，難過也是一天」。手裡抱著被太陽曬得暖烘烘的衣服，高雄鳳林國中三年級的葉永均，臉上掛滿笑容，在院子牆上的章魚哥壁畫，出自去年過世的父親之手，獨自度過的每一天，生活中的每一處角落都有父親留下的痕跡，記憶中父親的每句話語，陪伴葉永均在空手道路上，笑著過每一天。

2022-11-17 11:30