環團呼籲台灣應採取氣候行動 展現有影響力的世界公民
環境正義基金會專案主任葉于瑄與民進黨立委洪申翰、時代力量立委邱顯智和台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯，上午在立法院舉行「環境正義基金會致台灣政府氣候政策報告」記者會，敦促政府立即採取完整的方式，從化石燃料中撤資，保護人權並強化自然為本的解決方案，這些承諾在COP27即將結束之際尤為重要，也將證明台灣成為全球貢獻者的決心。所以台灣應採取氣候行動，以展現其為負責任且有影響力的世界公民。
該報告也舉例指出，如果要在氣候危機中為人權提供有意義的保護，目前的政策是遠遠不夠的。如國家人權行動計畫中的「氣候變遷與人權」章節，只是現有氣候政策的摘要，沒有規定任何部會的義務，也沒有明確的時程規畫和機制檢核各項政策推動情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言