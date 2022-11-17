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環團呼籲台灣應採取氣候行動 展現有影響力的世界公民

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
環境正義基金會專案主任葉于瑄（左一）與民進黨立委洪申翰（右二）、時代力量立委邱顯智（右一）和台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯（左二），上午在立法院舉行「環境正義基金會致台灣政府氣候政策報告」記者會，指台灣應採取氣候行動，以展現其為負責任且有影響力的世界公民。記者黃義書／攝影
環境正義基金會專案主任葉于瑄（左一）與民進黨立委洪申翰（右二）、時代力量立委邱顯智（右一）和台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯（左二），上午在立法院舉行「環境正義基金會致台灣政府氣候政策報告」記者會，指台灣應採取氣候行動，以展現其為負責任且有影響力的世界公民。記者黃義書／攝影

環境正義基金會專案主任葉于瑄與民進黨立委洪申翰、時代力量立委邱顯智和台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯，上午在立法院舉行「環境正義基金會致台灣政府氣候政策報告」記者會，敦促政府立即採取完整的方式，從化石燃料中撤資，保護人權並強化自然為本的解決方案，這些承諾在COP27即將結束之際尤為重要，也將證明台灣成為全球貢獻者的決心。所以台灣應採取氣候行動，以展現其為負責任且有影響力的世界公民。

該報告也舉例指出，如果要在氣候危機中為人權提供有意義的保護，目前的政策是遠遠不夠的。如國家人權行動計畫中的「氣候變遷與人權」章節，只是現有氣候政策的摘要，沒有規定任何部會的義務，也沒有明確的時程規畫和機制檢核各項政策推動情形。

人權 時代力量 氣候變遷

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