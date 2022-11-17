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88會館鄭文燦也曾進出 鄭：收到通知致意未多停留
有媒體爆料台北的松勤路「信義88」招待所除了有大咖檢警頻頻出入外，就連立委及桃園市長鄭文燦都曾出席過，鄭文燦今出席活動表示，那是企業界宴請民進黨前主席卓榮泰跟幾位立委餐敘，他受邀過去致意，並未停留太久，並未留下深刻印象。
今天再度有周刊爆料，警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基等人遭爆曾出入地下匯兌業者所開的信義88會館後，其實藍綠白大咖也都曾出入此會館而桃園市長鄭文燦也被點名。
鄭文燦今出席桃園平鎮南安路60巷至南京路111巷道路瓶頸打通工程受訪表示，他查了一下行程記錄是在2020年3月，那是企業界人士宴請卓榮泰跟幾位立委，那因為在場的有桃園的地方的幹部，收到通知過去致意一下，他晚到也未多作停留，沒有很久就離開。
鄭文燦說，那是企業界跟卓榮泰及立委的餐敘，印象中他是一個大桌的餐廳，但是因為只去過一次，所以沒有留下深刻的印象。
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