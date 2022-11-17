陳時中蹭魔獸翻車 蔣萬安：不尊重球員、球迷

民進黨台北市長候選人陳時中日前以自己的選舉號次，與前NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）對照同是12號，因此笑稱「可能他是想蹭我的熱度」，引發輿論批評，國民黨台北市長候選人蔣萬安說，這樣的說法其實是對運動產業不熟悉，以及對於球員及球迷的不尊重。

陳時中日前表示，霍華德背號選12號，他的候選人號次也是12號，「可能他是想蹭我的熱度」，不料卻被網友酸爆，引發輿論批評。陳時中隨後坦言說，若是被蹭到覺得不舒服，他覺得很抱歉。

蔣萬安今上午在劍潭路口拜票，他說，陳時中可能不太清楚，職業運動員的背號，對於球迷來講意義是遠大於候選人的號次，這樣的說法其實是對運動產業不熟悉，以及對於球員及球迷的不尊重。