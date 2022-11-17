蔡英文總統今天由市長林右昌、民進黨基隆市長候選人蔡適應立委陪同，視察即將完工啟用的基隆城際轉運站。蔡英文致詞提到，蔡適應提出1200元首都通的政策，成熟度、可行性都很高，只要地方提出好的計畫，中央都很樂意來支持，也會大力的補助。

蔡英文說，蔡適應提出1200元首都通的想法，要整合台鐵、公車、國道客運及ubike，一票用到底，對許多通勤上下班的基隆朋友，將會減少不少的負擔。

蔡英文表示，這項政策的成熟度很高，可行性也很高，只要地方提出好的計畫，中央都很樂意來支持，也會大力的補助，我們非常期待有機會共同實現這個政策，讓北北基桃首都圈生活更緊密。 民進黨1200首都通，蔡總統：可行性很高中央會大力補助。記者游明煌／攝影 民進黨1200首都通，蔡總統：可行性很高中央會大力補助。記者游明煌／攝影 民進黨1200首都通，蔡總統：可行性很高中央會大力補助。記者游明煌／攝影 民進黨1200首都通，蔡總統：可行性很高中央會大力補助。記者游明煌／攝影

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