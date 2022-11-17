與澤倫斯基視訊同台 蔡總統：強化民主國家聯盟

蔡英文總統應美國「國家民主基金會（National Endowment for Democracy,NED）」邀請，16日晚間以錄影方式為「為自由而奮鬥（The Struggle for Freedom）」研討會致詞，她指出，面對中國採取的種種行動，台灣人民持續沉著冷靜地面對，並運用自己的技能及專業知識對抗威權干預，從未迴避。她期望能強化民主國家聯盟，共同維護國際社會的利益。

「為自由而奮鬥」研討會由美國「國家民主基金會」、「布希總統中心（George W. Bush Presidential Center）」及「自由之家（Freedom House）」共同在美國德州達拉斯市舉辦。美國前總統小布希（George W.Bush）親自出席活動，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則另以視訊方式與會。

蔡總統今天以英文致詞，她表示，她想在此重申，民主國家和以規則為基礎的全球秩序每天都受到挑戰之際，「為自由而奮鬥」研討會的召開正是時候。「在我們努力因應疫情持續對全球經濟和健康帶來衝擊之際，世界上許多國家的動盪政局，為我們帶來更多挑戰，威權政權破壞民主制度、侵害人權及公民空間的潛在威脅不容忽視。」

蔡總統說，俄羅斯無端入侵烏克蘭就是一個典型的例子，這場戰爭證明，專制政權將不惜一切代價實現其擴張主義的目標。遺憾的是，台灣人民對這種侵略非常熟悉，「我們自己就有為自由而奮鬥的經驗。約30年前，台灣人民走上街頭，為爭取解嚴而抗爭，要求享有更多政治和社會權利，並提倡台灣民主化。奮鬥的核心是擁抱民主，這是台灣人民在歷經數十年的威權統治後努力奮鬥的選擇；一旦台灣人選擇這條路，就絕不回頭。」

蔡總統說，「近年來，我們美麗的家園面對來自威權鄰居、中華人民共和國日益升高的威脅。」她說，中國採取種種行動，從每日的軍事恫嚇、灰色地帶行動和影響力操作，到網絡攻擊和施加經濟脅迫，藉以製造疑慮，並讓台灣人民對長期以來努力爭取的民主生活方式失去信心。但是，台灣人民持續沉著冷靜地面對這些接踵而來的威脅，運用自己的技能及專業知識對抗威權干預，從未迴避。

蔡總統說，對台灣來說，民主不只是團結人民的基本價值，也是因應重大挑戰的重要資產。現在，台灣可以和世界分享經驗並廣結盟友，讓民主國家能更有效地因應危機及對抗威權主義的威脅。

蔡總統說，在世界的另一端，看到俄羅斯非法入侵烏克蘭，台灣很榮幸能在幫助烏克蘭捍衛主權和自由盡一分心力。「我們也將與理念相近的夥伴共同努力，支持烏克蘭重建遭戰爭摧毀的學校、醫院和基礎設施。我們的努力絕不僅止於此。威權政權的威脅行為是所有民主國家的警鐘。我們必須共同努力，強化我們的韌性並捍衛共同的價值。」

蔡總統說，只有透過對威權操作手段的充分瞭解，才能達成以上目標。因此，很高興得知，布希研究所也致力於打擊錯假訊息、降低助長威權政府的貪腐、支持公民革新，以及將促進人權視為國家安全等重要工作。「在這些鍥而不捨的努力之下，我們現在可以共同合作，對抗和降低威權政權在世界各地施加的影響力。我們必須強化民主國家聯盟，以維護國際社會的利益。」

蔡總統表示，這次會議中，有一項重要的專題探討美國如何協助支持民主與人權。美國政府和國會議員一向堅定支持台灣民主化，和今日所享有的民主機制。希望台灣能和美國攜手合作，向那些正為提倡民主和人權而奮鬥的國家提供支持。最後，藉這個機會感謝美國對台灣堅定的支持，也感謝美國國會通過法案，協助確保台灣的安全。「讓我們一起努力，確保威權國家的擴張行徑不會滋長，也不會捲土重來。」