快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

民眾黨團寄生國會？是立院慣例？看別黨怎麼說

聯合報／ 記者林縉明程遠述林銘翰／台北即時報導
三立政論節目「鄭知道了」15日晚間播出內容爆料，民眾黨立委疑似每人捐一個助理配額給黨團，「洗」出公費助理的錢給黨團用，涉嫌寄生國會。但民眾黨隨後發出聲明駁斥，指匿名助理爆料言論悖於事實，強烈譴責節目惡意造謠。圖／擷取自三立政論節目「鄭知道了」
三立政論節目「鄭知道了」15日晚間播出內容爆料，民眾黨立委疑似每人捐一個助理配額給黨團，「洗」出公費助理的錢給黨團用，涉嫌寄生國會。但民眾黨隨後發出聲明駁斥，指匿名助理爆料言論悖於事實，強烈譴責節目惡意造謠。圖／擷取自三立政論節目「鄭知道了」

民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費案疑雲延燒，前天又被爆民眾黨五位立委都要捐一個助理配額給黨團，洗公費助理的錢給黨團用，涉嫌寄生國會。這樣做法是否為慣例？民進黨、國民黨、時代力量立委昨天皆表示，黨團沒有要求立委出人，也沒有這樣做。

根據立法院組織法和預算，委員公費助理和立法院公費助理有「公費助理費」和「黨團助理費」，是屬於兩筆不同預算，委員可聘公費助理八至十四人，黨團可聘助理十至十六人，不論黨團大小，都是一樣的額度和員額數。

國民黨資深立委指出，一般來說，大黨人手較多，黨團都有自聘助理，不需要、也不會要求立委「出人」，但如果黨團執行議題、或立委擔任黨團幹部，其辦公室助理確實多少會做到黨團的事情；若高虹安真的有派助理執行黨團事務，其實也沒有太大問題，一方面是黨團、立委事務界線模糊，一方面本就是立委指派，只要有和助理說好就好。

時代力量黨團副總召陳椒華則說，時力黨團跟各委員辦公室雖然有緊密合作，但黨團跟立委辦公室的經費、人事都是個別獨立；其他黨團是否有不一樣的做法，她不清楚。

民進黨立委許智傑則表示，若指控內容屬實，確實有違法之；吹哨者解開人民對高虹安帳目的疑問，究竟有多少民眾黨工作的人，寄生在立法院領公款薪水，民眾黨主席柯文哲對外說明。

民進黨立委王定宇說，各政黨屬民間團體，有黨部和黨工，智庫屬民間團體，會有自己的人員，民進黨團絕對沒有、也不敢有這樣的情況。

民進黨 民眾黨 時代力量

延伸閱讀

影／捐人頭助理？民眾黨團：聘用合法合理合規 明北檢提告

高虹安爆助理費爭議 賴香伶：尊重檢調調查

吳思瑤嗆蔣萬安辭立委孬孬 游淑慧酸：幹嘛暗婊自家立委

政論節目爆高虹案助理案外案 扯其他立委 民眾黨團擬告

相關新聞

六都攻防戰／高雄面臨「選舉疲勞」 陳其邁跨區輔選盼喚回北漂族

選戰倒數，拚連任的高雄市長陳其邁昨天下午在高雄車隊掃街後，晚間趕到台北市為民進黨台北市長候選人陳時中助陣，與蔡英文總統同台輔選，高雄市儼然被綠營當成執政示範縣市。陳其邁有餘裕走出高雄，一方面是因選情穩定，也藉由外縣市曝光喚回北漂選票。

柯文哲發泡水車慰助金只有2萬 綠委嗆朝北市府丟廢棄車

颱風尼莎造成北部豪雨成災，台北市政府日前宣布，10月16日停在堤外停車場的泡水車輛，將發放汽車新台幣2萬元、機車2000...

兄遭指助選還賺人民幣 江聰淵：經濟行為被作政治攻擊

選前倒數9天，藍營桃園市議員候選人凌濤今諷刺，民進黨選前喊抗中保台，選後去賺人民幣，點名綠營宜蘭縣長候選人江聰淵大哥江永...

產創條例修法抵稅「不限半導體」可能適用產業還有這些

行政院會今天通過「台版晶片法」草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應...

六都攻防戰／台中投票率左右戰局 選情冷一點對蔡其昌有利？

台中市此次市長選舉選情偏冷，民眾討論度不高，藍綠陣營評估，這次選舉平均投票率恐落在六成二到六成五之間，由於「投票率」牽動勝負，藍綠都加強組織戰來催基本盤。地方政壇觀察，若民進黨蔡其昌陣營抗中牌奏效，最後關鍵時刻能號召年輕人返鄉投下「全世界都在看的這一票」，再讓中間選民因不信任而不投「媽媽市長」盧秀燕，並非無法取勝。

每年花逾120萬製作問政影片 立委籲不必要預算砍就砍

立法院每會期會剪輯各委員問政影片，並將各委員問政紀錄放在行政硬碟贈送給各委員辦公室，國民黨立委陳以信今天質疑，立法院每年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。