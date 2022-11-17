民眾黨團寄生國會？是立院慣例？看別黨怎麼說

民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費案疑雲延燒，前天又被爆民眾黨五位立委都要捐一個助理配額給黨團，洗公費助理的錢給黨團用，涉嫌寄生國會。這樣做法是否為慣例？民進黨、國民黨、時代力量立委昨天皆表示，黨團沒有要求立委出人，也沒有這樣做。

根據立法院組織法和預算，委員公費助理和立法院公費助理有「公費助理費」和「黨團助理費」，是屬於兩筆不同預算，委員可聘公費助理八至十四人，黨團可聘助理十至十六人，不論黨團大小，都是一樣的額度和員額數。

國民黨資深立委指出，一般來說，大黨人手較多，黨團都有自聘助理，不需要、也不會要求立委「出人」，但如果黨團執行議題、或立委擔任黨團幹部，其辦公室助理確實多少會做到黨團的事情；若高虹安真的有派助理執行黨團事務，其實也沒有太大問題，一方面是黨團、立委事務界線模糊，一方面本就是立委指派，只要有和助理說好就好。

時代力量黨團副總召陳椒華則說，時力黨團跟各委員辦公室雖然有緊密合作，但黨團跟立委辦公室的經費、人事都是個別獨立；其他黨團是否有不一樣的做法，她不清楚。

民進黨立委許智傑則表示，若指控內容屬實，確實有違法之；吹哨者解開人民對高虹安帳目的疑問，究竟有多少民眾黨工作的人，寄生在立法院領公款薪水，民眾黨主席柯文哲對外說明。

民進黨立委王定宇說，各政黨屬民間團體，有黨部和黨工，智庫屬民間團體，會有自己的人員，民進黨團絕對沒有、也不敢有這樣的情況。