交通月票爭議／藍：選舉支票 綠：不必抹黑

交通部長王國材喊出「首都通月票」中央補助打算擴及全國。國民黨立委洪孟楷指出，補助月票方向是正確，但兩周前他質詢時，王國材未具體回應，現在民進黨候選人推出政見，交通部就跟進說要做，「別為選舉開支票」。民進黨立委林楚茵則說，鼓勵公共運輸讓通勤族都受益，國民黨打壓、抹黑大可不必。

洪孟楷表示，明年的交通部預算並沒有編列此項，呼籲政府若真的要補助，選後不管是誰當選，都應該實踐承諾、把錢找出來。

民眾黨立院總召邱臣遠表示，民進黨在選前拋出「首都通月票」，主要是為挽救北北基桃低迷選情。雙北一二八○月票在台北市長柯文哲任內推動，受到通勤居民好評，要延續或擴大也是對柯市長的肯定，他樂觀其成，但「錢從哪裡來？」在遵守財政紀律的原則上，不希望又是一個選舉的空頭支票，或政策買票。