快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通月票爭議／藍：選舉支票 綠：不必抹黑

聯合報／ 記者程遠述林縉明林銘翰歐陽良盈侯俐安／台北報導
國民黨立委洪孟楷表示，補助月票「別為選舉開支票」。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷表示，補助月票「別為選舉開支票」。圖／聯合報系資料照片

交通部長王國材喊出「首都通月票」中央補助打算擴及全國。國民黨立委洪孟楷指出，補助月票方向是正確，但兩周前他質詢時，王國材未具體回應，現在民進黨候選人推出政見，交通部就跟進說要做，「別為選舉開支票」。民進黨立委林楚茵則說，鼓勵公共運輸通勤族都受益，國民黨打壓、抹黑大可不必。

洪孟楷表示，明年的交通部預算並沒有編列此項，呼籲政府若真的要補助，選後不管是誰當選，都應該實踐承諾、把錢找出來。

民眾黨立院總召邱臣遠表示，民進黨在選前拋出「首都通月票」，主要是為挽救北北基桃低迷選情。雙北一二八○月票在台北市長柯文哲任內推動，受到通勤居民好評，要延續或擴大也是對柯市長的肯定，他樂觀其成，但「錢從哪裡來？」在遵守財政紀律的原則上，不希望又是一個選舉的空頭支票，或政策買票。

交通部長 民進黨 王國材 洪孟楷 公共運輸 柯文哲 林楚茵 通勤族 邱臣遠

延伸閱讀

交通票擴及全國！估補助逾26億 王國材：歡迎縣市提案

1200月票中央埋單？ 王國材：至少補助一半、擴及全國

台鐵司機員疑吸毒 王國材檢討：將縮短尿液初複驗時間

基捷拚明年第4季動工 王國材：第二階段一定會進基隆市

相關新聞

六都攻防戰／高雄面臨「選舉疲勞」 陳其邁跨區輔選盼喚回北漂族

選戰倒數，拚連任的高雄市長陳其邁昨天下午在高雄車隊掃街後，晚間趕到台北市為民進黨台北市長候選人陳時中助陣，與蔡英文總統同台輔選，高雄市儼然被綠營當成執政示範縣市。陳其邁有餘裕走出高雄，一方面是因選情穩定，也藉由外縣市曝光喚回北漂選票。

柯文哲發泡水車慰助金只有2萬 綠委嗆朝北市府丟廢棄車

颱風尼莎造成北部豪雨成災，台北市政府日前宣布，10月16日停在堤外停車場的泡水車輛，將發放汽車新台幣2萬元、機車2000...

兄遭指助選還賺人民幣 江聰淵：經濟行為被作政治攻擊

選前倒數9天，藍營桃園市議員候選人凌濤今諷刺，民進黨選前喊抗中保台，選後去賺人民幣，點名綠營宜蘭縣長候選人江聰淵大哥江永...

產創條例修法抵稅「不限半導體」可能適用產業還有這些

行政院會今天通過「台版晶片法」草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應...

六都攻防戰／台中投票率左右戰局 選情冷一點對蔡其昌有利？

台中市此次市長選舉選情偏冷，民眾討論度不高，藍綠陣營評估，這次選舉平均投票率恐落在六成二到六成五之間，由於「投票率」牽動勝負，藍綠都加強組織戰來催基本盤。地方政壇觀察，若民進黨蔡其昌陣營抗中牌奏效，最後關鍵時刻能號召年輕人返鄉投下「全世界都在看的這一票」，再讓中間選民因不信任而不投「媽媽市長」盧秀燕，並非無法取勝。

每年花逾120萬製作問政影片 立委籲不必要預算砍就砍

立法院每會期會剪輯各委員問政影片，並將各委員問政紀錄放在行政硬碟贈送給各委員辦公室，國民黨立委陳以信今天質疑，立法院每年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。