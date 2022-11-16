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艾司摩爾將落腳林口 侯友宜：中央說可以主導、樂見其成

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，林口工一正在做市地重劃作業，因為有中央的地，中央說可以主導，他樂見其成，這是好事情。圖／翻攝「誰來Talk館」
新北市長侯友宜表示，林口工一正在做市地重劃作業，因為有中央的地，中央說可以主導，他樂見其成，這是好事情。圖／翻攝「誰來Talk館」

蔡英文總統昨天在臉書公布，世界半導體重要廠商艾司摩爾公司（ASML），將以具體行動投資台灣。新北市長侯友宜今晚參加館長陳之漢「誰來Talk館」節目直播，侯友宜表示，林口工一正在做市地重劃作業，因為有中央的地，中央說可以主導，他樂見其成，這是好事情。

侯友宜表示，林口這幾年發展很快，從他當副市長7萬人，現在是12萬人，還在成長，林口工一產業園區明年交地，市府負責市地重劃，準備招商，其中包含國有財產局土地，荷蘭最大的公司艾司摩爾要來，當時中央說可以來主導，樂見其成、做好才重要，所以宣布要在新北投資，因為早就有地，這是好事情。

侯友宜說，評估第一期投資會有3千多億元資金，帶來兩千名員工，林口還有很多外國學校跟新設學校，越來越發展，影視產業也在這邊，林口發展看得到，電纜線都下地，唯一的缺點是交通，國道本來就是中央管轄權，中央地方要合作，當初只做南出匝道，北入匝道卻沒做，後來中央來會勘，就有反映問題，中央聽到後有解決，但因為缺工缺料一直流標，對很多事情都是感激的心情看，大家合作把事情做好最重要，大家一銅努力，別人幫忙就要心存感謝。

林口 新北市長 侯友宜

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