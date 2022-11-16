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談警察用槍問題 侯友宜：要鼓勵但不能過分使用

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜說，要鼓勵警察用槍，但不能過分使用。圖／翻攝「誰來Talk館」
新北市長侯友宜說，要鼓勵警察用槍，但不能過分使用。圖／翻攝「誰來Talk館」

新北市長侯友宜今晚參加館長陳之漢「誰來Talk館」節目直播，對於槍擊案與警察用槍問題，侯友宜說，大部分槍擊案都會破案，要快速有效壓制，量要減少，土造、改造手槍，這部分量刑上要多思考，源頭如何查察防堵，要好好做，還要思考加重刑期。另外也要鼓勵警察用槍，但不能過分使用。

對於日前發生類似柬埔寨事件，侯友宜表示，時代在變犯罪者也會改變手段，這件事引起大家非常關注，這個案子也是因為情報進到分局內，後來從淡水找到羈押人頭戶，才知道源頭在桃園，發現更多人，其中三人已經走了，台灣治安這麼穩定，很難相信發生駭人事件。

對於案件的進度，侯友宜說，分局長都會傳簡訊報告，他要知道進度在哪，就算是半夜也會收到簡訊，他不管偵查內容，管案子進度管控破案，案子發生都會盯很緊，警察有需要市府就全力配合，治安是大家的，不是警察的，包含違章建築拆除、色情行業製造犯罪溫床、製毒等要斷水斷電，只要提出來就全力支持，只要是犧牲冒險犯難都要鼓勵。

館長對侯友宜提問，台灣跟日本、韓國比較，組織犯罪頂多關一年，當時自己被人槍擊，對方有三項罪名卻只被關五年，是不是真的是「警察抓人，法官放人」。侯友宜說，拿刀、拿槍、拿棍棒都會致人於死，這當中槍的威嚇性高，速度也快，認為要加重其刑，不是人死了再來算，槍枝對大家生命威脅是最高，要去多思考。

館長也說，自己中彈住院時，侯友宜也來醫院關心他，但侯友宜卻是說這沒什麼，還講起以前槍戰的狀況，讓他覺得侯友宜很不一樣。侯友宜則笑說，館長也是新北市民，沒照顧好也很抱歉，受傷是他的責任，因為認識當時才半開玩笑，但仍感同身受，當時館長很鎮定，幸虧館長底子好、有決心、有毅力，受傷幾天後就開始復健，不怕被擊倒，有些人遇到這種事可能還會有心理創傷，館長這樣很不簡單。

對於14日有3輛車在警政署前飆車，甚至有男子對警察挑釁，大腿被開3槍。侯友宜說，他對這件事不清楚，但鼓勵警察使用槍械，過去都教要有「照門」與「準星」才能開槍，但沒那麼簡單，拔槍就要設籍，要憑感覺把動作做到位還要看很準，電影跟現實不一樣，他鼓勵警察要大膽使用槍枝，但不能過分使用，要合理審判，找經驗有槍戰過的，才最合理，還有刑事鑑定專家看，警察鼓勵警察，要保護善良的人。

侯友宜 警察 館長

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