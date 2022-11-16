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謠傳集體偷票、夾層藏票 中選會嚴正駁斥

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中選會呼籲，選舉期間有心人士惡意捏造及轉傳此類假訊息，請民眾遇有不實訊息時切勿再次傳播，以免觸法。圖／中選會提供
中選會呼籲，選舉期間有心人士惡意捏造及轉傳此類假訊息，請民眾遇有不實訊息時切勿再次傳播，以免觸法。圖／中選會提供

中選會今天表示，2020總統選舉已經結束，迄今仍有人在網路上惡意散播影片，誣指中選會「集體偷票無法無天」、「紙箱內有夾層藏票」等錯誤訊息，中選會嚴正說明，此為錯誤訊息，並請民眾勿聽信更不可散布。

中選會表示，選舉是由中選會及地方選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教人員為主兼辦選務，且全國各地的選務人員均奉公守法依法辦理選務外，選務的辦理，更有完整的監票程序，如投開票所內負責監票的監察員係依法推派，監察員參與整個監票作業。

中選會說，不僅如此，各投開票所在投票前也會展示空票匭，開票時也允許公眾錄影，更有前述的監察員在場監察，因此，投開票過程都是公開透明的，且電腦計票的統計結果，也都與全國各地投開票所的開票結果相符，自不可能有所謂作票情事，也請民眾勿再聽信及散布此類謠言。

中選會呼籲，每逢選舉期間，有心人士惡意捏造及轉傳此類假訊息，也請民眾遇有不實訊息時，切勿再次傳播，以免觸法。

中選會 假訊息

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