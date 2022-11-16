【重磅快評】衛福部不衛生 指揮官變綠衛兵

衛福部最近表現「出類拔萃」，一是衛福部心健司長諶立中稱，青少年自殺率增加可能與台灣高樓增加有關，被網友諷刺「農民少因為愚民多、少子化因為寵物多」；二是衛福部長薛瑞元「驚句大爆發」，用「頭蝨」諷刺在野黨監督，令人瞠目結舌。選舉當前，衛福部從部長到司長搶著為當權者擦脂抹粉，忘了我是誰。

衛福部一句「高樓增加青少年跳樓自殺」惹議，青少年社福團體要求衛福部道歉。諶立中今天出面澄清，「說道歉太嚴重，我是被斷章取義」，過去工商大樓的人員進出管理，有機會降低跳樓機率，現在住宅高樓幾乎每戶都有陽台，讓衝動型自殺機率大增；他還舉例說，曾經有段時間，致命性高的農藥巴拉刈取得容易，自殺者一喝下去連反悔都沒機會，衛福部和農民溝通，最終禁用巴拉刈。

事實上，青少年問題絕非片面因素，背後有複雜的少子化、經濟壓力等社會結構性問題，執政者難辭其咎，不是簡化成單一因素就想解決。諶立中的說法究竟是被斷章取義或本末倒置，社會自有公評，但若「巴拉刈原則」成立，未來是否禁建高樓防自殺？選舉亂象太多，未來是否廢除選舉降對立？

薛瑞元今天接受網路節目訪問時更語出驚人說，國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，直呼「就像是被頭蝨咬到一樣」。薛瑞元可能也犯了本末倒置的毛病，如果頭皮不衛生有頭蝨，「問題在頭蝨，還是頭殼」？

薛瑞元之前用「虹衛兵」形容民眾黨新竹市長候選人高虹安爭議，今天再加碼用「頭蝨」諷刺國民黨；薛瑞元助選入戲太深，指揮官王必勝也賣力護航民進黨台北市長候選人陳時中，指揮官彷彿「綠衛兵」上身，比候選人還忘情演出。

薛瑞元宛如蔡政府「新戰神」，大戰國民黨立委李德維「我們有一人會被關」、又戰民眾黨主席柯文哲「虹衛兵」、再戰國民黨台北市長候選人蔣萬安不懂合約保密協定，「難怪被資遣」。

對於薛瑞元的驚人表現，蔡政府非但沒有踩煞車，甚至火上加油。陳時中笑說，薛瑞元現在是新任的「金句指揮官」，衛福部長位置交給薛，「我很得意」。蔡英文總統也背書說，她對薛瑞元有點看走眼，以前覺得他是很努力的公務人員，罵他應該都不會還嘴，「但我現在看法改變了，他是會做事、但不能隨便罵他的人，這就是我們要的公務員」。

衛福部官網開宗明義定義：「促進全民健康與福祉，最值得民眾信賴的部會」，但當「衛福部不衛生、指揮官變綠衛兵」，衛福部顯然忘了職責宗旨，在選戰打對手的表現，遠比防疫打病毒還搶眼，官位愈高，離人民愈遠，該如何取信於民？