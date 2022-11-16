聽新聞
test
0:00 / 0:00
薛瑞元批藍攻高端「像被頭蝨咬」 曾銘宗嗆：要付出代價
衛福部長薛瑞元接受Yahoo TV「齊有此理」節目訪問時表示，國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，「就像是被頭蝨咬到一樣」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，沒看過政務官對立委監督政策，回應如此不三不四，根本是挑釁在野黨也藐視民意，國民黨會全力監督迎戰，之後薛瑞元來立院，會讓他難看、付出代價。
曾銘宗表示，薛瑞元當衛福部次長時，對質詢都還能以專業回應，他也想不通為何當部長後整個人像變了一樣，泛政治化又挑釁「做官真的差這麼多？」
曾銘宗指出，國民黨是基於希望高端疫苗有競爭力，那發展過程當然應公開透明監督，畢竟生技產業不是國內說了算，也要符合國際認證、和國外競爭，且高端疫苗民眾本就有諸多疑慮，立委是民選出來監督政府，薛瑞元不僅不回應質疑，還用不三不四的話扭曲焦點，就是藐視民意。
曾銘宗也表示，還沒看過這樣的行政官員，如薛瑞元不願好好回應立委監督職責，國民黨團要敬告薛瑞元，將會強力監督來全面迎戰，會讓薛瑞元付出代價，也會向提名跟任命薛瑞元的行政院長蘇貞昌、蔡英文總統，表達強烈不滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言