薛瑞元批藍攻高端「像被頭蝨咬」 曾銘宗嗆：要付出代價

衛福部長薛瑞元接受Yahoo TV「齊有此理」節目訪問時表示，國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，「就像是被頭蝨咬到一樣」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，沒看過政務官對立委監督政策，回應如此不三不四，根本是挑釁在野黨也藐視民意，國民黨會全力監督迎戰，之後薛瑞元來立院，會讓他難看、付出代價。

曾銘宗表示，薛瑞元當衛福部次長時，對質詢都還能以專業回應，他也想不通為何當部長後整個人像變了一樣，泛政治化又挑釁「做官真的差這麼多？」

曾銘宗指出，國民黨是基於希望高端疫苗有競爭力，那發展過程當然應公開透明監督，畢竟生技產業不是國內說了算，也要符合國際認證、和國外競爭，且高端疫苗民眾本就有諸多疑慮，立委是民選出來監督政府，薛瑞元不僅不回應質疑，還用不三不四的話扭曲焦點，就是藐視民意。