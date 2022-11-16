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國民黨猛攻高端疫苗議題 薛瑞元：像是被頭蝨咬到一樣

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
外界多針對高端疫苗議題討論，衛福部長薛瑞元今表示，國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，「就像是被頭蝨咬到一樣」。翻攝畫面
外界多針對高端疫苗議題討論，衛福部長薛瑞元今表示，國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，「就像是被頭蝨咬到一樣」。翻攝畫面

衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中投入選戰後，外界多針對高端疫苗議題討論。衛福部長薛瑞元接受Yahoo TV「齊有此理」節目訪問時表示，國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，「就像是被頭蝨咬到一樣」。

國民黨不斷質疑高端疫苗採購過程、保密協議或是密會等，薛瑞元說，以國民黨來說，基本上攻擊方法沒有太大改變，也算是不長進，就是看到一些蛛絲馬跡就編故事，然後開記者會說你怎樣，你出來回應後，再從你的說明找漏洞，這是一貫的手法，但不回應又被說心虛。

薛瑞元說，第一次被說擋疫苗時，「這個人我連看都沒看過，我要怎麼擋？你就是在做夢，還要我來回應，所以我很累」，並提到「事實證明，後來還是一直做夢」，就是編故事，哪有這麼多生命回應？

薛瑞元說，面對這些動作會身心俱疲，但他還撐得下去，而跟台北市長柯文哲撒嬌一下，看看可不可看病，沒想到柯文哲一板一眼，「沒看過他（柯文哲）這麼嚴肅回應」，因民眾黨新竹市長候選人高虹安要處理的事情太多，「我若這樣盧，剛好轉移焦點」，也就不再回應。

至於有人提到「謀財害命」的說法，薛瑞元認為這是選舉語言，但一天到晚抨擊死掉一萬多人，醫界很生氣，這是「怪醫師沒有好好救人」，而可能是這些人疾病本來就很嚴重，染疫是壓垮駱駝的最後一根稻草，有些人則是主動脈剝離與染疫沒關係，因此在醫療上，醫師盡力仍會有人無法挽回，「現在國民黨已經選到失去理性」。

薛瑞元說，醫護人員防疫日常就是防護衣穿了又脫、脫了又穿，衣服濕了又乾、乾了又濕，結果被說沒有好好救，實在引起公憤，反感都已經出來，這幾天醫師公會全聯會陸續出來講話，不能讓外界認為醫師都沒有認真在救。

節目主持人王時齊提到，部長（薛瑞元）看起來有一點害羞，薛笑著回答，「我本來就是」。而被問到為何是醫師，又是律師，薛瑞元則說，「人生有很多不得已。」主要是遇到醫療糾紛，上了法庭後，雖然找律師幫忙，舉證方面都是自己負責攻防，因此重新研讀法律，考上律師執照。

薛瑞元說，他曾經到前立委洪奇昌辦公室擔任主任，對立法院的運作不是那麼生疏，也了解其中的生態，「就是互相尊重，把該做的事情做好，讓立委員可以得到想要的。」如果超過的話，就很難說了。

外界對薛瑞元印象是文靜派，不是走吵架路線，但面對立委質詢如何因應，薛瑞元說，他了解自己缺點，第一是講話不夠大聲，聲音原本就小，第二是講話速度慢，原因是要說的話會在頭腦轉一圈才說出來，這些缺點在立院攻防有時比較吃虧，因此回答都要簡短精準，這是給自己的訓練。

高端疫苗 薛瑞元

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