接見國際獅子會總會長 蔡英文：感謝獅友為台灣拚外交

蔡英文總統今天上午接見國際獅子會國際總會長布萊恩西恩（Brian Sheehan），她期盼在西恩領導下，台灣獅友們與國際獅子會有更緊密的交流合作，共同為台灣及世界服務，並感謝獅友們一起為台灣拚外交，深化台灣與世界的連結。

蔡總統致詞時首先歡迎西恩來到台灣，她指出，長期以來，全球各地的獅友們抱持著使命感，深入社區，提供多元服務。國際獅子會也是國際人道救援中，不可或缺的力量。像是今年俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際獅子會基金會提供約270萬美元，協助安置烏克蘭難民，以及因應各項醫療、民生物資等緊急需求。

蔡總統指出，國際獅子會推動的「行動100：服務全球」慈善募款計畫，也已經籌措3.25億美元，其中台灣獅子會的捐款超過4千萬美元，額度更是世界第一。看到獅友們的奉獻精神不分國界；台灣獅友們也讓世界看到台灣的良善力量，真的非常令人敬佩。

蔡總統表示，就在這個月初，「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」已經完成簽署。這代表了台灣和美國將進一步制度化推動發展，及人道援助的堅實夥伴關係。台灣也會持續協助國際社會，一起邁向更永續、更美好的未來。

蔡總統說，期盼在西恩的領導下，台灣獅友們與國際獅子會會有更緊密的交流合作，共同為台灣及世界服務。她也感謝獅友們一起為台灣拚外交，深化台灣與世界的連結。