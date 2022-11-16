美籲維持現狀 立委：別再喊抗中保台

別選舉一到，就開賣「芒果乾」！民眾黨立委張其祿16日表示，美國總統拜登已在拜習會後表示，反對兩岸片面改變現狀。民眾黨立委邱臣遠16日於記者會表示，拜登態度就是「台灣不獨，北京不武」，所以蔡政府也不該再高喊「抗中保台」，而是要釋出更多、更友善的溝通意願，也要防範未然，提出「國家安全戰略」。

台灣不獨、北京不武

邱臣遠指出，民主黨在美國期中選舉的表現超乎預期，守住眾議院，更拿下半數州長；同時，習近平也已在20大成功取得連任，兩國國內政局逐漸穩定。她指出，此次拜習會是自北京當局提升對台軍事威脅後，雙方最高領導人的首次會晤。

他指出，在此次會議上，習近平強調台灣問題是「中方核心利益的核心」；拜登仍認同「一中政策」，並反對中國或台灣一方片面改變現狀。邱臣遠認為，此次拜登釋放出來的訊息就是「台灣不獨，北京不武」，台灣應積極主動釋出善意，與中國接觸與洽談，而非繼續高喊「抗中保台」的口號。

應訂定台版安全戰略

此外，邱臣遠表示，近期國際有兩件事情值得關注「中美戰機在台灣東部海域展開全天候對抗」、「日本調查顯示，若中共犯台，74%日本民眾不願出動自衛隊」。他認為，這兩件事情應該讓台灣認知到保衛台灣只能靠自己，並積極加強戰備。

他向蔡政府提出三大訴求：第一、恢復兩岸高層的溝通管道；第二、政府應儘速提出台灣版的「國家安全戰略」報告，如協助科技業者擬定應對中美科技戰的策略。第三、拜登表示「會向台灣報告拜習會談的內容」，總統應向民眾說明涉及我國安全的部分，並告訴其他政黨如何配合。

國際晶片戰將持續

民眾黨立委張其祿指出，目前眾多友台派議員勝選，民主黨也確定守住參議院，BBC更形容這次是「執政黨20年來表現最佳的期中選舉」，意味著拜登的基本國策繼續維持。拜登也在此次拜習會更有底氣，明示底線為「一中政策沒有改變，美國反對任何一方改變現狀」。

但他也強調，雖然在台灣議題上「劃出紅線」，但在其他方面，中美將持續維持「持續競爭」的狀況，美國將持續對中國祭出科技制裁，並收斂半導體產業的全球佈局。政府應協助企業擬訂政策，並將此議題上升到國是會議的層級。

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