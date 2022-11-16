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經濟學人特輯將蔡英文列封面 蔡總統：台灣受世界高度關注

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

經濟學人（The Economist）雜誌2023年趨勢特輯，封面將蔡英文總統和美國總統拜登、中國國家主席習近平等領導人並列。蔡總統今天在臉書上說，這代表台灣在各方面的表現、台灣人民的努力受到世界高度的關注。

蔡總統說，報導中提到，「台灣是繁榮的民主國家以及半導體重鎮」。她表示，台灣是守護民主的第一線，同時科技產業在全球供應鏈占有一席之地，讓國際社會都很關注台灣情勢。堅韌台灣的民主，以及強化台灣的科技實力，是她和執政團隊一直以來努力的方向。「我們向世界展現守護民主的堅定決心，也不斷深化和世界民主盟友的交流合作。」

蔡總統說，同時，更要持續努力，維持台灣半導體產業在世界的領先地位，而荷商艾司摩爾（ASML）明年即將在台灣動土的最大投資案，就證明大家重視台灣，也持續投資台灣。

蔡總統也說，「接下來，台灣的選擇非常重要，將攸關台灣未來發展的方向，而每一位台灣人民，都會是決定國家前進路線的關鍵角色，這也是我不斷提醒，我們要做出正確選擇，讓國際對台灣有信心。事實證明，這幾年台灣已經走在正確的方向，請大家堅定信心，我們一起努力，台灣會更好，我們也會給世界一個更好的台灣。」

【中央社台北16日電】

經濟學人（The Economist）談2023年趨勢的特輯封面，將總統蔡英文與美國總統拜登（Joe Biden）及許多世界的領導人放在一起；總統表示，這代表台灣在各方面的表現、台灣人民的努力，受到世界高度的關注。

總統今天透過臉書表示，經濟學人的報導提到，「台灣是繁榮的民主國家以及半導體重鎮」。她指出，台灣是守護民主的第一線，同時台灣的科技產業在全球供應鏈占有一席之地，讓國際社會都很關注台灣情勢。

總統指出，堅韌台灣的民主以及強化台灣的科技實力，是她和執政團隊一直以來努力的方向；台灣民眾與政府向世界展現守護民主的堅定決心，也不斷深化和世界民主盟友的交流合作。

總統說，與此同時，大家更要持續努力，維持台灣半導體產業在世界的領先地位，而荷商艾司摩爾（ASML）明年即將在台灣動土的最大投資案，就證明國際企業重視台灣，也持續投資台灣。

總統指出，台灣接下來的選擇非常重要，將攸關台灣未來發展方向，而每一位台灣人民，都會是決定國家前進路線的關鍵角色；這也是她不斷提醒，要做出正確選擇，讓國際對台灣有信心。

總統表示，事實證明，這幾年台灣已經走在正確方向，請民眾堅定信心，一起努力，台灣會更好，大家也會給世界一個更好的台灣。

蔡英文 拜登 習近平

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