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政論節目爆高虹案助理案外案 扯其他立委 民眾黨團擬告

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
三立政論節目「鄭知道了」15日晚間播出節目中，與未露臉的前高虹安助理「Ａ先生」連線，爆料「民眾黨每個委員辦公室都有」；民眾黨團清晨發聲明駁斥，立院黨團總召邱臣遠今說是子虛烏有的欲加之罪，黨團擬採取法律行動。 圖／民眾黨團提供
三立政論節目「鄭知道了」15日晚間播出節目中，與未露臉的前高虹安助理「Ａ先生」連線，爆料「民眾黨每個委員辦公室都有」；民眾黨團清晨發聲明駁斥，立院黨團總召邱臣遠今說是子虛烏有的欲加之罪，黨團擬採取法律行動。 圖／民眾黨團提供

三立政論節目「鄭知道了」15日晚間播出節目中，與未露臉的前高虹安助理「A先生」連線，爆料「民眾黨每個委員辦公室都有」；民眾黨團清晨發聲明駁斥，立院黨團總召邱臣遠今說是子虛烏有的欲加之罪，黨團擬採取法律行動。

邱臣遠說，政治不該沒有人性，選舉還是要有道德底線，用這樣的方式抹煞努力工作的國會助理，甚至將其導向政治鬥爭，不僅不可取也是國家悲哀和言論亂象，這種未審先判的抹黑手法黨團擬提告，並要求節目立即更正相關節目內容、道歉並下架抹黑影片。

「A先生」在節目上說，民眾黨內有內規，各委員辦公室必須捐一個人的配額出來，但捐出來的那個人頭其實是在民眾黨立院黨團或智庫上班。民眾黨團嚴正否認。

邱臣遠表示，節目上相關人指民眾黨立委們涉嫌「捐」人頭助理給黨團，是含沙射影的指控，說涉貪污更是悖於事實的言論、惡意造謠，批執政黨透過綠營媒體企圖利用高虹安辦公室助理事件混淆視聽，抹黑民眾黨形象，隔山打虎，意圖打擊民眾黨九合一選舉，司馬昭之心昭然若揭。

邱臣遠說，民眾黨每位立委的國會助理都是按照立法院規定和法令，實際聘請，且負責跟黨團、委員會間溝通聯繫工作，支援立法委員在國會上問政、議事上攻防及國會相關工作等，助理們是否為黨員他們也不知道，何來透過國家資源支援私人黨部之說，是子虛烏有的欲加之罪。

民眾黨前立委、選戰小組召集人蔡壁如說，她擔任立委時辦公室有一位負責和黨團溝通，在委員會負責和其他黨有關預算、法案的連繫溝通的助理，這個助理有薪水、也有負責的工作，負責委員辦公室和黨團的溝通，負責所有一切她交待的工作事項，是非常重要的工作角色。現在綠營媒體、民代、名嘴刻意誤導社會大眾，甚至渲染成民眾黨「貪污」，這是刻意操作的「滅黨行動」，對於綠營媒體這樣惡意操作、散播不實謠言的作法會告到底。 

民眾黨團幹事長張其祿說，完全是似是而非的混淆、子虛烏有的指控，節目控五名立委用自己的助理支援黨部，拿公費助理的錢當黨工，但事實上這些助理是不是黨員他們都不清楚，何來黨工之說？張說，這些助理做的完全是國會的工作，「民眾黨黨團所有立委都禁得起考驗」。

張其祿反問，其他兩黨團是怎麼運作的？委員辦公室不用有人去盯委員會、跟黨團聯繫等工作嗎？「我們清清白白，毫無畏懼；如果要查，完全可以公開透明」。

三立政論節目「鄭知道了」15日晚間播出節目中，與未露臉的前高虹安助理「Ａ先生」連線，爆料「民眾黨每個委員辦公室都有」；民眾黨團清晨發聲明駁斥，立院黨團總召邱臣遠今說是子虛烏有的欲加之罪，黨團擬採取法律行動。 圖/擷取自三立政論節目「鄭知道了」
三立政論節目「鄭知道了」15日晚間播出節目中，與未露臉的前高虹安助理「Ａ先生」連線，爆料「民眾黨每個委員辦公室都有」；民眾黨團清晨發聲明駁斥，立院黨團總召邱臣遠今說是子虛烏有的欲加之罪，黨團擬採取法律行動。 圖/擷取自三立政論節目「鄭知道了」

民眾黨 邱臣遠 2022大選 高虹安 新竹市選舉

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