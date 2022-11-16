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感恩之旅「鬧場」風波未歇 徐耀昌籲各陣營和平理性

聯合報／ 記者胡蓬生范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌昨晚頭份感恩之旅傳出「鬧場」風波。圖／民眾提供
苗栗縣長徐耀昌昨晚頭份感恩之旅傳出「鬧場」風波。圖／民眾提供

苗栗縣長徐耀昌昨晚頭份感恩之旅「鬧場」風波未歇，民進黨縣長候選人徐定禎心疼妻子楊士儀前往參加被指為鬧場，並質疑活動有「假感恩真賄選」為特定縣長候選人造勢之嫌；徐耀昌今天強調他自掏腰包辦感恩之旅，何來賄選？選舉已倒數計時，呼籲各陣營和平理性。

在場民眾將「鬧場」影片上傳網路群組，當時徐耀昌的妻子蔡麗卿在台上致詞，楊士儀捧著花束到台前，稍後疑似不慎碰倒台前花架，蔡麗卿連續出聲問「怎麼了？」，並向台下介紹楊是徐定禎的太太，質疑對方行為「很不好」，場面一度混亂，楊士儀也喊出請警察來，稍後在群眾鼓譟聲中被工作人員護送離場。

徐定禎事後回應，特定縣長候選人群組不斷散播他妻子在會場被眾人言語攻擊的影片，他看了很心痛，質疑這場感恩餐會難道是特定縣長候選人的造勢大會，籲檢調徹查是否有「假感恩真賄選」之嫌。

徐耀昌今天表示，會場紅布條高高掛，就是感恩之旅，何來賄選？他從鎮長、立委到縣長，從政30多年即將卸任，因此自掏腰包辦感恩之旅，感謝鄉親一路支持，順便也讓候選人露露臉，因無黨籍縣長候選人鍾東錦是現任議長，有讓他上台致詞。

他說，徐定禎並沒支持他，楊士儀到場讓在場鄉親不以為然，發生遺憾，他覺得不太好，選舉歸選舉，選舉已倒數計時，呼籲各陣營和平理性。

「鬧場」風波發生時，蔡麗卿在台上致詞，她表示當時沒注意台前發生什麼事，花架倒了只是問「怎麼了」，楊士儀進場時坐在她旁邊準備給徐耀昌的位子，她因此移開，間隔一個位子而坐，不久她上台，還介紹楊，整件事莫名其妙。

楊士儀透過徐定禎總部表示整件事已被泛政治化，對外由總部回應。徐定禎表示，特定縣長候選人陣營謠傳他太太進會場發文宣、揮手阻撓致詞，真相並非如此，當時他太太拿的文宣是現場發放的「苗栗縣政成果全紀錄」，不是競選文宣，所謂揮手阻撓致詞，是台上講者介紹，所以妻子向民眾揮手致意，從頭到尾沒惡意鬧場。

苗栗縣長徐耀昌昨晚頭份感恩之旅傳出「鬧場」風波。圖／民眾提供
苗栗縣長徐耀昌昨晚頭份感恩之旅傳出「鬧場」風波。圖／民眾提供

徐定禎 徐耀昌 2022大選 苗栗縣選舉

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