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高虹安男友若虛報薪資涉逃漏稅？ 財長：「有可能」

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報資料照片
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報資料照片

民眾黨新竹市長候選人高虹安立委助理費爭議延燒，其男友李忠庭在永齡基金會年領600萬元受社會關注。民進黨立委沈發惠今（15）日在立院財委會質詢時提到，若本院委員男友在基金會掛人頭領薪水，有無涉及逃漏稅？財政部長蘇建榮表示，「有可能，但要查核才知道」。

立法院財政委員會今審查「所得稅法」修正草案等，蘇建榮受邀備詢。沈發惠質詢時提到，本院委員涉及助理費虛報的問題，涉及低薪高報，如果是一般公司行號有涉嫌虛報薪資問題，稅捐機關會怎麼處理？

蘇建榮表示，一般公司虛報薪資涉及逃漏稅，依規定就是要補稅加罰，但還要看情節輕重，若是惡意逃漏稅，就涉及違反「稅捐稽徵法」的漏稅刑事罰，那就就要請檢調來調查。

一般公司行號若涉及逃漏稅，根據規定，納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1000萬元以下罰金。

沈發惠追問，國會助理的雇主是立法院，而立法院不是納稅義務人，但本院委員的男友在基金會領薪水，基金會是否是納稅義務人？蘇建榮表示，「應該是」，並強調公益慈善機構的主管機關是衛福部，但有領薪水就要申報所得稅。

沈發惠續問，若是在基金會掛人頭領薪水，有無涉及逃漏稅？蘇建榮認為，「有可能」，但要查核才會知道，且基金會是公益慈善機關團體，公益團體的支出要符合一定比例，也要跟衛福部了解。

逃漏稅 薪水 2022大選 高虹安 民眾黨 新竹市選舉

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