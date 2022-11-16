快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

民眾黨遭指5立委捐人頭助理 綠委要柯文哲對外說明

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲。記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲。記者曾吉松／攝影

有政論節目昨天播出內容指稱，台灣民眾黨立法院黨團有5位立委捐出人頭助理，民進黨立委許智傑今天表示，如果爆料屬實確實有違法之虞，民眾黨會被人民唾棄，希望民眾黨主席柯文哲對外說明。

三立政論節目「鄭知道了」昨天播出內容指稱，台灣民眾黨立法院黨團有5位立委捐出人頭助理，民眾黨團今天發出聲明，節目言論完全悖於事實，譴責節目惡意造謠，要求節目團隊立即更正、道歉並下架影片。

有關台灣民眾黨立法院黨團批評，政府在美中雙方重啟對話的當下，應該停止每到選舉就大賣芒果乾（亡國感）的做法，許智傑則說，芒果乾是中國國家主席習近平賣給全世界的東西，尤其從香港的反送中運動以來，全世界的民主國家都充分感受到亡國感。

許智傑強調，冤有頭債有主，罪魁禍首應該是習近平才對，他建議在野黨應該大聲呼籲習近平「不要再害台灣人有亡國感」，民眾黨現在怪罪民進黨沒有辦法解決問題。

民眾黨 民進黨 高虹安

延伸閱讀

民眾黨立委捐人頭助理？轉戰時力前成員：柯文哲不會貪汙

WSJ：拜習會登場前 習近平花數小時修改台灣談話論點

習近平會澳洲總理：中澳無根本衝突 應總結教訓

陪賴香伶掃街搶攻桃園選情 柯文哲：Do our best盡力

相關新聞

月票補助擴全國 各縣市可提案

民進黨北北基桃市長候選人日前共同宣布「一二○○首都通交通月票」政見，行政院長蘇貞昌當時隨即附和中央會補助，但外界質疑補助...

冷眼集／救選情？撒幣缺配套 債留子孫

民進黨北北基桃市長候選人十一月八日宣布交通月票政見，行政院長蘇貞昌同天隨即幫腔稱中央會補助。被指是為了選舉，用全民納稅錢...

五大重點牽動台海未來！台灣遇上「習強人」 兩岸走入關鍵五年

二十大報告涉台部分主軸是「反獨與反外部勢力」，顯示對北京而言，台灣問題就是美中問題。在美中大國博弈的地緣政治上，台灣該如何應對？

俄飛彈攻擊波及波蘭？陳明通：國安局還需要確認

針對波蘭可能遭到俄羅斯飛彈攻擊波及造成兩死，國安局長陳明通上午在立法院表示，此事情資有點混亂，一說是波蘭防空攔截飛彈的彈...

藍緊追防疫 薛瑞元：像被蝨子咬

衛福部前部長陳時中投入台北市長選戰後，在野黨一再抨擊高端疫苗及快篩等防疫議題，衛福部長薛瑞元昨接受網路節目Yahoo T...

陳時中南投助選掃街 強調過去並未阻擋南投採購疫苗

針對國民黨立法院黨團指控陳時中2016年底以台北醫學大學董事身份，到中國寧波和寧波李惠利醫院合作交流，質問陳時中的抗中保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。