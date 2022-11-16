民眾黨遭指5立委捐人頭助理 綠委要柯文哲對外說明

有政論節目昨天播出內容指稱，台灣民眾黨立法院黨團有5位立委捐出人頭助理，民進黨立委許智傑今天表示，如果爆料屬實確實有違法之虞，民眾黨會被人民唾棄，希望民眾黨主席柯文哲對外說明。

三立政論節目「鄭知道了」昨天播出內容指稱，台灣民眾黨立法院黨團有5位立委捐出人頭助理，民眾黨團今天發出聲明，節目言論完全悖於事實，譴責節目惡意造謠，要求節目團隊立即更正、道歉並下架影片。

有關台灣民眾黨立法院黨團批評，政府在美中雙方重啟對話的當下，應該停止每到選舉就大賣芒果乾（亡國感）的做法，許智傑則說，芒果乾是中國國家主席習近平賣給全世界的東西，尤其從香港的反送中運動以來，全世界的民主國家都充分感受到亡國感。

許智傑強調，冤有頭債有主，罪魁禍首應該是習近平才對，他建議在野黨應該大聲呼籲習近平「不要再害台灣人有亡國感」，民眾黨現在怪罪民進黨沒有辦法解決問題。