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助理額度一樣卻嚴重貧血 林靜儀酸民眾黨有「寄生蟲」
民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費案疑雲延燒，三立政論節目「鄭知道了」昨連線自稱高虹安前助理的「A先生」爆料，民眾黨團不僅高虹安，其他立委疑似每個人捐一個助理配額給黨團，洗公費住裡的錢給黨團用，涉嫌寄生國會；民眾黨團隨即發出聲明譴責該節目刻意造謠，研擬採取法律行動。民進黨立委林靜儀今天以臨床上比喻，通常沒有營養不良、沒有大量失血，卻有不明原因的嚴重貧血，要考慮寄生蟲。
林靜儀今天表示，根據立法院組織法和預算，委員公費助理和立法院公費助理有「公費助理費」和「黨團助理費」，是屬於二筆不一樣的預算，委員可聘公費助理8至14人，黨團助理10至16人，不論黨團大小，都是一樣的額度和員額數。
對於民眾黨團被質疑寄生國會，林靜儀以臨床上舉例，通常沒有營養不良、沒有大量失血，卻有不明原因的嚴重貧血，要考慮寄生蟲。
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