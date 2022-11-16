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國安首長赴泰遭曝光 國安局：中共破壞我國際情報交流

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
針對國安局高層出入泰國行蹤遭披露，國安局第一處國際情報處今天表示，中共近年持續操縱爭議的訊息，製造我官民對立情況，目前相關案例都指向中共透過管道，掌握訊息後採碎片化、虛實參半方式釋放訊息，目的在破壞我與各國安全合作的交流機制。圖／取自立法院直播畫面
針對國安局高層出入泰國行蹤遭披露，國安局第一處國際情報處今天表示，中共近年持續操縱爭議的訊息，製造我官民對立情況，目前相關案例都指向中共透過管道，掌握訊息後採碎片化、虛實參半方式釋放訊息，目的在破壞我與各國安全合作的交流機制。圖／取自立法院直播畫面

針對國安局高層一行出入泰國行蹤遭披露，國安局第一處國際情報處今天表示，中共近年持續操縱爭議的訊息，製造我官民對立情況，目前相關案例都指向中共透過管道，掌握訊息後採碎片化、虛實參半方式釋放訊息，目的在破壞我與各國安全合作的交流機制。

立法院外交及國防委員會上午審議國安局112年度預算案，針對國安局首長赴泰行蹤遭披露案，國民黨立委江啟臣原提案要求凍結首長特別費10萬元，經報告後立委同意免於減列，改列主決議。

第一處國際情報處長在會中表示，中共近年持續操縱爭議的訊息，製造我官民對立情況，目前相關案例都指向中共透過管道，掌握訊息後採碎片化、虛實參半方式釋放訊息，凸顯情報鬥爭手法，目的在破壞我與各國安全合作的交流機制，國安局未來在相關事件處理上會更加謹慎。

國安局 中共

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