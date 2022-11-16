聽新聞
test
0:00 / 0:00
國安首長赴泰遭曝光 國安局：中共破壞我國際情報交流
針對國安局高層一行出入泰國行蹤遭披露，國安局第一處國際情報處今天表示，中共近年持續操縱爭議的訊息，製造我官民對立情況，目前相關案例都指向中共透過管道，掌握訊息後採碎片化、虛實參半方式釋放訊息，目的在破壞我與各國安全合作的交流機制。
立法院外交及國防委員會上午審議國安局112年度預算案，針對國安局首長赴泰行蹤遭披露案，國民黨立委江啟臣原提案要求凍結首長特別費10萬元，經報告後立委同意免於減列，改列主決議。
第一處國際情報處長在會中表示，中共近年持續操縱爭議的訊息，製造我官民對立情況，目前相關案例都指向中共透過管道，掌握訊息後採碎片化、虛實參半方式釋放訊息，凸顯情報鬥爭手法，目的在破壞我與各國安全合作的交流機制，國安局未來在相關事件處理上會更加謹慎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言