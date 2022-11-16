1200月票中央埋單？ 王國材：至少補助一半、擴及全國

民進黨推北北基桃「1200首都通交通月票」政見，財源哪裡來備受關注，行政院長蘇貞昌日前說，中央補助並大力推動，遭質疑是選前大撒幣。交通部長王國材今在立法院交委會備詢時透露，正在和主計總處談營運補助，地方一定要有配合款，不過交通部也會盡力協助，預計至少補助一半，且月票範圍不限北北基桃，將擴及全國。

北北基桃市長候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬日前宣布「1200首都通交通月票」共同政見，票價將從現行雙北月票1280元，降到1200元，除了使用範圍新增基隆、桃園，運輸工具則加碼納入台鐵、機捷、國道客運與YouBike，預估每年需要35億元預算。

不過國民黨立委洪孟楷質疑，11月初曾在立院召開公聽會，當時問王國材1280定期票要不要做，交通部回應願意協助，不料事隔6天，1280降為1200，使用運具擴大，蘇貞昌馬上說樂觀其成，還責成交通部透過補助大力推動。更質疑前部長林佳龍任內有討論過類似補助嗎？

王國材表示，只要是定期月票自己都支持，在林佳龍任內確實有想過，認為要補貼財政比較差的縣市。至於何謂財政比較差的縣市？王國材說，是六都以外縣市。

王國材表示，過去針對地方都是建設性補助，交通部確實沒有類似的補助方案(指月票)，目前正在和主計總處討論，確實有幾個補助方向，如：直轄市補助少一點。初步來看，交通部至少補助一半，使用範圍也不會只有北北基桃，屆時全國都適用，因此整體經費也不會只有18億元(指35億元的一半)。