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東南水泥事故監院促高市檢討 柯志恩酸：難得調查清楚

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩今早針對東南水泥事故的事件發表看法，認為如何提升工安才是市民關切的重點。記者徐白櫻／攝影
柯志恩今早針對東南水泥事故的事件發表看法，認為如何提升工安才是市民關切的重點。記者徐白櫻／攝影

高雄東南水泥廠儲存槽拆除作業疏失導致雙鐵交通中斷，影響10萬旅客運輸，監委昨通過調查報告，要求高市府檢討改進。高雄市長候選人柯志恩說，監察院難得調查得這麼清楚，市民也很想知道到底真相如何，接續下來的工安問題如何改善也是市民關切重點。

今年4月1日，位在高雄左營的東南水泥廠發生水泥儲存槽倒塌事故，壓毀高壓電塔造成高鐵與台鐵受阻，交通部求償7863萬，高市府要求600萬。昨日監察院報告出爐，監委認為，東南水泥發生事故「不是第一次」，高雄市政府要針對工務局施工勘驗及勞工局勞安檢查疏漏等情況檢討改進。

高雄市長陳其邁請假跑選務，競選對手柯志恩今早在仁武等地車隊掃街，出發前受訪表示，監察院難得調查得這麼清楚，高雄市府的公務單位在這個部分要負起責任來做問題上面的釐清，市民也很想知道到底真相如何，然後最重要的是，接續下來如何在工安問題讓大家有更安心的結果，這是市民非常關切的，市府勢必針對這件事情釐訂清楚。

柯志恩（中）今早在仁武、大樹等地掃街，出發前在街頭宣講，對於高雄今天的空汙現象非常不能接受。記者徐白櫻／攝影
柯志恩（中）今早在仁武、大樹等地掃街，出發前在街頭宣講，對於高雄今天的空汙現象非常不能接受。記者徐白櫻／攝影

高雄市長 監察院 2022大選 柯志恩

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