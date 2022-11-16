俄飛彈攻擊波及波蘭？陳明通：國安局還需要確認

針對波蘭可能遭到俄羅斯飛彈攻擊波及造成兩死，國安局長陳明通上午在立法院表示，此事情資有點混亂，一說是波蘭防空攔截飛彈的彈頭（造成），或飛彈打偏？因此現在還需要確認。

立法院外交及國防委員會上午審議國安局112年度預算案，陳明通列席備詢。國民黨立委江啟臣質詢表示，對波蘭疑遭俄羅斯飛彈攻擊，傳波蘭可能引用北約第四條？即北大西洋公約組織第四條款：要求成員國承諾「當北約成員國在領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，在任何一個成員國的提議下，北約各國將進行緊急磋商」。國安局必須有所掌握。

陳明通表示，現在是在講而已，還在掌握中。

他表示，此事情資有點混亂，一說是波蘭防空攔截飛彈的彈頭（造成），或飛彈打偏？因此現在還需要確認。

俄羅斯15日對烏克蘭發射上百枚飛彈，造成700萬家戶停電，連鄰國摩爾多瓦也停電，其中可能有飛彈擊中波蘭境內一個村莊，炸死2人，如果證實為俄羅斯飛彈，將是烏克蘭戰爭期間北約成員國領土首度遭到攻擊。