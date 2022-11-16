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馬英九發文籲蔡：既可接受ECFA 為何九二共識不能？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九發文表示，既然蔡英文總統可接受ECFA，為何九二共識不能？。本報資料照片
前總統馬英九發文表示，既然蔡英文總統可接受ECFA，為何九二共識不能？。本報資料照片

前總統馬英九今在臉書發文表示，兩岸「九二共識」距今三十年，不僅合乎憲法，也帶來和平紅利，符合國際社會期盼，且至今仍然有效、為對岸所接受，他更向蔡英文總統喊話，指政府迄今接受的ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），就是九二共識產物，「蔡總統既然可以接受ECFA，為何不能接受九二共識呢？」

馬英九指出，三十年前的1992年11月16日，中國大陸海協會以傳真信函回覆我方海基會去函，對海基會提出建議「兩岸均堅持『一個中國』原則，但認知各有不同，雙方同意以口頭聲明的方式各自表達」，表示「充分尊重並接受」，雙方乃達成共識，這就是後來被稱為「九二共識」達成的經過。

馬英九表示，雙方達成共識第二天，聯合報標題為「一中各表」，以後媒體跟進引用，「一中各表」的九二共識，遂成為兩岸共同政治基礎，今天屆滿三十年。

馬英九歷數，「九二共識」達成後，在前總統李登輝及自己執政時期，達成了「辜汪會談」、三通直航、簽署包括ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）在內的二十三項協議，以及2015年11月7日兩岸領導人在新加坡會晤的「馬習會」，促成兩岸和平穩定，但現在台灣卻被外媒比擬為烏克蘭、世界最危險地方等，兩岸陷入前所未有僵局危機。

馬英九指出，九二共識是兩岸當局的共識、非國共兩黨共識，「是由我方提出，對岸接受」，符合中華民國憲法與法律，已是須遵守的憲政責任。

而九二共識也帶來和平紅利，當年兩岸外交休兵後，全球164國家與地區給予我國人民免簽或落地簽待遇，我國共應邀出席8次世界衛生大會、1次國際民航組織（ICAO）年會，「我八年任內只失去一個邦交國，蔡總統任內六年失去八個邦交國」

馬英九表示，不管從中共「二十大」報告或對岸回應蔡英文總統今年國慶談話內容來看，顯見大陸方面從未放棄「九二共識」作為兩岸共同政治基礎，也就是九二共識現在仍然有效。

而不只兩岸，美國與國際也一致呼籲兩岸應對話協商，避戰謀和，以和平方式解決爭端，而兩岸的政治現實顯示，沒有「九二共識」，兩岸就沒有對話的可能，「至少到目前為止就是如此」，蔡政府迄今也提不出任何可行的替代「九二共識」的方案。

馬英九強調，他要不厭其煩再次呼籲蔡英文總統，既然雙方都願意對話，何必拒斥「九二共識」？且蔡總統迄今仍接受的ECFA，就是「九二共識」的產物，沒有九二共識，ECFA也難以存續「既然可以接受ECFA，為何不能接受九二共識呢？」

九二共識 馬英九 蔡英文 ECFA

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