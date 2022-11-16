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【重磅快評】COP27難逃大拜拜結局

聯合報／ 主筆室
聯合國第廿七屆氣候峰會（COP27）在埃及的夏姆錫克舉辦，會場周圍聚集各地抗議人士表達訴求，希望全球領導人正視氣候正義、實踐行動。記者林奐成／攝影
聯合國第廿七屆氣候峰會（COP27）在埃及的夏姆錫克舉辦，會場周圍聚集各地抗議人士表達訴求，希望全球領導人正視氣候正義、實踐行動。記者林奐成／攝影

正在埃及紅海邊夏姆錫克城舉行的聯合國第二十七屆氣候峰會〈Cop27〉接近尾聲，除了美國誓言重返峰會，領導各國對抗暖化；開出援助開發中國家的新支票外，其餘都是盍各言爾志的一堆空話。被設定為待援的大洋洲島國、非洲貧窮國家，對歐美國家的談話不感興趣；認為美國重返峰會只是和中國搶聲量，至於新開的支票更是不抱希望，《巴黎協定》每年一千億美金的氣候基金早就無疾而終，再開支票還是空頭。

峰會確實盛大，官網宣稱註冊出席的聯合國、會員國、觀察員、媒體有三萬五千人，不必註冊的排碳企業遊說團規模也不小；夏姆錫克風光綺麗，新式休閒設施應有盡有，有「埃及拉斯維加斯」美譽的觀光勝地，企業團遊說是正事，埃及遊當然不可免。

氣候峰會在《巴黎協定》達成地球增溫應控制在一點五攝氏度的共識，但這個升溫天花板其實已破局；為了鼓勵各國減碳，協定設計「自主減碳承諾」，要求各國自訂減碳責任，且每五年要檢視自己的減碳支票兌現沒？今年是滿五年的自主檢視期限，但埃及峰會回應自主檢視行動的國家零零落落，刻意漠視暖化越發加劇的現實；甚至有國家發言要求不再談升溫天花板。

另個問題是此刻的地球環境已與一九九七年通過《京都議定書》有相當差異，不只是暖化，甚至連極為恆定的洋流、季風都有可觀測的變化，此起彼落的極端氣候成災更為複雜；地中海周邊一直被視為適合人類居住，曾幾何時變成地球新火爐？峰會應思考的問題不再只有暖化一項。

歐美國家開出新的氣候支票，非洲貧窮國家的質疑不再只是歐美富裕國家金援不到位一項；埃及峰會現場非洲環境團體的話很直白：「排碳是貧窮國家的生活必需，但在富裕國家則是為了奢侈、享受，」顯示减碳是所有地球人的責任，富裕國家不能只是出錢而規避减碳責任。

台灣的極端氣候也愈為劇烈。十一月五日誕生年累積降雨破萬的宜蘭西帽山新雨王，累積時間最短，讓人詫異；緊接著的鋒面，氣象局的累積降雨圖竟然出现空白，台灣全境竟然一滴雨都沒降，是否又是另一波極端氣候啟幕？誰也無法預測；抑制暖化之外，台灣該擴大思考了！

埃及 暖化 減碳

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