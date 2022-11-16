批民進黨製造假消息 江啟臣要求蔡英文道歉並下架新聞稿

針對民進黨發布「江啟臣講出真心話『台中空汙比高雄嚴重』」 民進黨：打臉盧秀燕『空氣換新』是大芭樂票」新聞稿，國民黨立委江啟臣今天表示，這是公然散布假消息，意圖使人不當選，身為執政黨帶頭破壞選風，要求即刻下架新聞稿，民進黨主席蔡英文出來道歉。

江啟臣今早在臉書發文表示，日前陪同柯志恩於高雄掃街，他從未說過「台中空汙比高雄嚴重」的隻字片語，民進黨竟以新聞稿標題指稱他講出真心話「台中空汙比高雄嚴重」，企圖影響視聽，是出於惡意的虛偽造假，製造社會不安，意圖使人不當選，身為執政黨公然散布不實訊息造謠抹黑，敗壞選風、斲傷民主，極不可取。

江啟臣說，還記得今年蔡英文總統在國慶演說上高喊「四個韌性」，其中「民主韌性」更宣示要強化資訊透明以及錯假訊息的辨識，結果人民還看不見政府防制假消息的具體作為，就看到執政的民進黨陸續爆發假民調、假街訪的爭議，如今更自產自銷假新聞，蔡英文有責任出面道歉。

江啟臣表示，民進黨除已涉犯社會秩序維護法的散布謠言罪，亦有構成公職人員選罷法意圖使人不當選之嫌。法務部宣示要嚴辦假訊息、要求檢調主動澄清，確保選舉公正及平和舉行，針對涉有犯罪嫌疑的假訊息案件，應迅速掌握情資，妥適、優先處理，且對於誤導民眾事，即時主動澄清說明。請法務部說到做到，切勿有差別待遇，損害司法公信。

江啟臣還原當天對話原文如下：

10:12 柯：你們台中很穩喔

10:17 江：痾⋯⋯這個問題不能這樣講啦⋯⋯

10:22 柯：但是應該蠻穩的啦

10:24 江：不能講沒有問題

10:25 柯：蔡其昌的排場還是很大！

10:27 江：要小心啦，我覺得要小心啦！

10:34 江：因為台中跟高雄一樣都有縣區和市區的問題

10:39 柯：對對對

10:41 江：縣區還是會有情結

11:01 江：欸你們這邊空氣很不好耶（台語）

11:03 柯：我就跟你說啊！就這樣子啊！

11:06 江：這幾天我們台中也不好

11:07 柯：我們高雄這幾天慘得不得了！十個裡面有九個在高雄！

11:15 林：我們這裡不錯啊

11:18 江：你們這邊比較好，美濃比較好一點！

11:22 柯：高雄的空氣有夠差（台語）