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白宮國安會戰略溝通協調官柯比：對台海緊張局勢不可鬆懈

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）15日在印尼峇里島接受美國之音專訪表示，對於台海的緊張局勢，沒有人可以鬆懈。

美國總統拜登14日和中國大陸國家主席習近平舉行3小時實體會談，拜登在會後記者會被問到對台灣海局勢的評估，他說，「我不認為中國有意立即侵略台灣，我很清楚表示，我們的台灣政策一直都沒有改變」，美國依然致力於維持台海和平穩定。

針對最新說法，柯比表示，對於台海的緊張局勢，沒有人可以鬆懈，拜登也說，希望以和平方式解決緊張，美國不希望看到片面改變現狀，更不希望以武力改變現狀。

柯比表示，拜登還說，沒有理由讓緊張情勢爆發或升級為衝突，美國希望和習近平及其團隊保持溝通管道暢通，因此國務卿布林肯（Antony Blinken）將很快訪問中國大陸，希望在可以合作的議題上與中方共同努力。

柯比說，他不會觸及情報評估，拜登14日很清楚表達，沒有看到北京對台灣構成迫在眉睫的挑戰或立即使用武力的可能。

此外，聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）15日推文表示，他在國會接見了台灣外交部政務次長蔡明彥，強調美國國會對台灣韌性、安全和民主的共同承諾。

梅南德茲表示，面對北京對其鄰國的進犯意圖和脅迫，美國必須持續支持且與台灣站在一起。

聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez，右）15日在國會接見台灣外交部政務次長蔡明彥（左）。取自梅南德茲推特
聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez，右）15日在國會接見台灣外交部政務次長蔡明彥（左）。取自梅南德茲推特

美國 拜登 台海

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