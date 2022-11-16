政論節目爆民眾黨五立委捐人頭助理 黨團凌晨聲明駁斥

三立政論節目「鄭知道了」15日晚間播出內容爆料，民眾黨立委疑似每人捐一個助理配額給黨團，「洗」出公費助理的錢給黨團用，涉嫌寄生國會，除了高虹安，其他委員恐涉案。民眾黨今凌晨1點多發出聲明駁斥，指匿名助理爆料言論悖於事實，強烈譴責節目惡意造謠。

15日播出的三立政論節目「鄭知道了」節目後半段，邀請匿名「Ａ先生」的民眾黨立委高虹安前助理連線，衍伸出案外案。「Ａ先生」爆料，周刊爆料單據上某助理5萬元薪資，支領數卻顯示為「零」的狀況並非高虹安個案，而是「民眾黨每個委員辦公室都有」。

「Ａ先生」在節目上說，公督盟曾因為所謂「寄生國會」事件，扣民眾黨委員點數，說他們不是優秀立委，且黨內有內規，各委員辦公室必須捐一個人的配額出來，但捐出來的那個人頭其實是在民眾黨立院黨團或智庫上班。

民進黨立委王定宇在節目上詮釋，「5萬元薪資為什麼支領數是零，因為錢讓黨團去請人，寄生在黨團上班，所以在這邊領內帳是零，但是跟公費請5萬，但這5萬的配額歸到民眾黨團去請黨工」。

民進黨立委王定宇指出，根據立法院組織法第33條，黨團請助理本來就公費的，黨團可以請公費助理10到16名，由黨團遴選，立法院付費資；批民眾黨團除了法規人數外，還要立委各編一個5萬元左右的公費助理，卻在辦公室領零元，把錢給黨團用，是「公庫直接進到黨庫去」，涉詐領公款、貪汙。

王定宇在節目上說，「因為高虹安有做內帳害了其他人」，其他人也許沒做內帳，但高的內帳顯示，有個5萬的公費助理在她辦公室，領的卻是「零」：主持人鄭弘儀說，其他委員有沒有做這件事，帳一查就知道了。

台灣民眾黨聲明，節目中以未具名之人士爆料，指稱民眾黨所謂「各委員捐出人頭助理」、拿國家的錢給私人政黨、五位立委貪汙等相關言論，均是不實指控，悖於事實。

台灣民眾黨聲明指出，每位立委均有助理負責和黨團辦公室溝通，負責聯繫相關立院工作、每月固定支薪等，並協助各委員會的議事運作，在各委員會中也可看見他們的身影，是非常重要的工作夥伴。