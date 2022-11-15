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議場國父遺像修復 立院：油畫家楊炳輝無償協助

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院議場內國父遺像今年五月朝野衝突時，遭國民黨立委丟擲杯水破一個洞，如今國父遺像已經修復。圖／蔡易餘辦公室提供
立法院議場內國父遺像今年五月朝野衝突時，遭國民黨立委丟擲杯水破一個洞，如今國父遺像已經修復。圖／蔡易餘辦公室提供

國父遺像日前在朝野議事衝突下受損，國民黨團事後表示，損害公物該賠就賠。立法院總務處今天表示，此案由國民黨團邀請油畫家楊炳輝協助無償修復議場國父遺像破洞，修復施作前，已預告各黨團知悉並獲得各黨團同意，修復過程順利平和。

立法院議場內國父遺像損壞後，藍綠對於修復方式各有意見，立法院總務處也曾研擬若干可能處理方案，最後由楊炳輝協助修復，目前已大致恢復原狀。

總務處長周傑表示，12日和14日修復當天，僅相關工作人員在場提供必要協助，修復過程順利平和。

國民黨立法院黨團今也聲明指出，敬佩楊炳輝的功力，總召曾銘宗也一度對外表示，國民黨團願支付修繕費用，但經助理告知，楊炳輝因為先祖是抗日志士，自己也是台灣抗日家屬協進會成員，願意免費修復，對楊老師的精神更要表達敬意。

曾銘宗表示，這次修復完全是楊炳輝的義舉，並非國民黨團出資，特別做出澄清，並對造成誤解，要對楊老師表達歉意。

國民黨 立法院

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