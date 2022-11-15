蔡總統設國宴歡迎友邦 昆洛斯邀蔡訪問諾魯

友邦諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）率團訪台，蔡英文總統今天在總統府以國宴接待。她表示，期盼台灣和諾魯能持續深化夥伴關係，並且一起推動太平洋區域的永續發展。昆洛斯則說，邀請蔡總統未來撥空至諾魯訪問，如果能親自歡迎蔡總統到訪，他與第一夫人將感到非常榮幸。

蔡總統致詞時表示，昆洛斯上任不到一個半月，就應邀率領新政府重要閣員來台灣訪問，充分展現台灣和諾魯堅實的情誼，諾魯真的是台灣的「超級好朋友」。

蔡總統提到，2019年3月「海洋民主之旅」，她到達諾魯時，諾魯國會發表決議文，「除了歡迎我們到訪，更表達支持和維護台灣的民主治理機制，也支持台灣以主權國家身分參與各種國際組織。這分堅定捍衛台灣的心意，讓所有台灣人民都感到很溫暖」，她要特別表達感謝。

蔡總統也感謝諾魯長期在各國際場域為台灣發聲，積極捍衛台灣的國際參與。今年第77屆的聯合國大會總辯論，諾魯駐聯合國常任代表東戈比爾（Josie-Ann Dongobir）也為台灣仗義直言，並且肯定台灣是全球防疫的重要夥伴，並敦促國際社會重視台灣良善作為及參與權益。

蔡總統指出，在場的內政部副部長達吉雅各（Isabella Dageago），在擔任衛生部長任內，也連續三年在世界衛生大會上聲援台灣。對於這些堅定支持的情誼，她要代表台灣及所有人民，向諾魯表達最誠摯的感謝。

蔡總統說，她也要利用今天這個場合，恭喜諾魯成功獲得「2026年密克羅尼西亞運動會」的主辦權，這是連結太平洋區域夥伴的體壇盛會。希望台灣的選手能夠出席盛會，一起為諾魯推展體育交流，盡一分心力。

昆洛斯致詞時指出，中華民國台灣政府努力不懈，致力維護區域的和平與穩定。諾魯將台灣視為親近的家人，台灣不但提供堅定支持，也與諾魯攜手合作，促進區域的民主、自由、和平及穩定。

昆洛斯說，此次訪問台灣的主題為「永續夥伴：連結與共榮」。疫情後的重建復甦工作中，強化公衛品質、教育、社會保護體系、改善海陸基礎建設、區域內連結，並透過大量投資資通訊產業、縮小數位落差等，都是關鍵工作。台灣從樸實的過去發展成今天的樣貌，可以說是非常成功的範例，包括諾魯在內的許多發展中國家，都希望能夠仿效。台灣在疫情期間穩健的經濟成長值得讚揚，再次證明以創新及改變為主軸的發展策略非常成功。