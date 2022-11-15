快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

蔡總統設國宴歡迎友邦 昆洛斯邀蔡訪問諾魯

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
友邦諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）率團訪台，蔡英文總統今天在總統府以國宴接待。圖／總統府提供
友邦諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）率團訪台，蔡英文總統今天在總統府以國宴接待。圖／總統府提供

友邦諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）率團訪台，蔡英文總統今天在總統府以國宴接待。她表示，期盼台灣和諾魯能持續深化夥伴關係，並且一起推動太平洋區域的永續發展。昆洛斯則說，邀請蔡總統未來撥空至諾魯訪問，如果能親自歡迎蔡總統到訪，他與第一夫人將感到非常榮幸。

蔡總統致詞時表示，昆洛斯上任不到一個半月，就應邀率領新政府重要閣員來台灣訪問，充分展現台灣和諾魯堅實的情誼，諾魯真的是台灣的「超級好朋友」。

蔡總統提到，2019年3月「海洋民主之旅」，她到達諾魯時，諾魯國會發表決議文，「除了歡迎我們到訪，更表達支持和維護台灣的民主治理機制，也支持台灣以主權國家身分參與各種國際組織。這分堅定捍衛台灣的心意，讓所有台灣人民都感到很溫暖」，她要特別表達感謝。

蔡總統也感謝諾魯長期在各國際場域為台灣發聲，積極捍衛台灣的國際參與。今年第77屆的聯合國大會總辯論，諾魯駐聯合國常任代表東戈比爾（Josie-Ann Dongobir）也為台灣仗義直言，並且肯定台灣是全球防疫的重要夥伴，並敦促國際社會重視台灣良善作為及參與權益。

蔡總統指出，在場的內政部副部長達吉雅各（Isabella Dageago），在擔任衛生部長任內，也連續三年在世界衛生大會上聲援台灣。對於這些堅定支持的情誼，她要代表台灣及所有人民，向諾魯表達最誠摯的感謝。

蔡總統說，她也要利用今天這個場合，恭喜諾魯成功獲得「2026年密克羅尼西亞運動會」的主辦權，這是連結太平洋區域夥伴的體壇盛會。希望台灣的選手能夠出席盛會，一起為諾魯推展體育交流，盡一分心力。

昆洛斯致詞時指出，中華民國台灣政府努力不懈，致力維護區域的和平與穩定。諾魯將台灣視為親近的家人，台灣不但提供堅定支持，也與諾魯攜手合作，促進區域的民主、自由、和平及穩定。

昆洛斯說，此次訪問台灣的主題為「永續夥伴：連結與共榮」。疫情後的重建復甦工作中，強化公衛品質、教育、社會保護體系、改善海陸基礎建設、區域內連結，並透過大量投資資通訊產業、縮小數位落差等，都是關鍵工作。台灣從樸實的過去發展成今天的樣貌，可以說是非常成功的範例，包括諾魯在內的許多發展中國家，都希望能夠仿效。台灣在疫情期間穩健的經濟成長值得讚揚，再次證明以創新及改變為主軸的發展策略非常成功。

疫情 聯合國 蔡英文

延伸閱讀

與蔡總統雙邊會晤 諾魯總統：珍視與台灣的夥伴關係

諾魯總統：台灣不應被遺漏 應與世界各國一起前進

總統挺促參修法 盼年底三讀

影／諾魯共和國總統昆洛斯今晨抵台 期待訪問行程

相關新聞

月票補助擴全國 各縣市可提案

民進黨北北基桃市長候選人日前共同宣布「一二○○首都通交通月票」政見，行政院長蘇貞昌當時隨即附和中央會補助，但外界質疑補助...

冷眼集／救選情？撒幣缺配套 債留子孫

民進黨北北基桃市長候選人十一月八日宣布交通月票政見，行政院長蘇貞昌同天隨即幫腔稱中央會補助。被指是為了選舉，用全民納稅錢...

五大重點牽動台海未來！台灣遇上「習強人」 兩岸走入關鍵五年

二十大報告涉台部分主軸是「反獨與反外部勢力」，顯示對北京而言，台灣問題就是美中問題。在美中大國博弈的地緣政治上，台灣該如何應對？

俄飛彈攻擊波及波蘭？陳明通：國安局還需要確認

針對波蘭可能遭到俄羅斯飛彈攻擊波及造成兩死，國安局長陳明通上午在立法院表示，此事情資有點混亂，一說是波蘭防空攔截飛彈的彈...

藍委批判決不公 林輝煌駁綠也抱怨

司法院秘書長林輝煌昨天到立法院司法及法制委員會報告年度立法計畫、預算，立委曾銘宗質疑法官判決不公，更點名憲法法庭「專門做...

藍緊追防疫 薛瑞元：像被蝨子咬

衛福部前部長陳時中投入台北市長選戰後，在野黨一再抨擊高端疫苗及快篩等防疫議題，衛福部長薛瑞元昨接受網路節目Yahoo T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。