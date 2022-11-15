賴清德接見函館市訪團 盼雙方逐步復航加強經貿觀光

副總統賴清德今天下午接見「日本函館市工藤壽樹市長」一行，他感謝函館各界對台灣的支持，也期待日本跟台灣能夠強化各項領域的交流，讓兩國邦誼更加穩固，人民的各項合作也更加密切。他也期待未來雙方能逐步復航，加強經貿與觀光的合作。

由於工藤因為確診無法親自來到台灣，因此以視訊方式出席，賴清德致詞時首先祝福工藤早日康復，並盼能早日與工藤面對面晤談，進行交流。他也熱烈歡迎包括副市長谷口諭、議長浜野幸子、函館商工會議所久保俊幸會頭及函館觀光協會會長森健二等，率領函館市各界來台灣訪問，他很高興能在總統府與大家見面。

賴清德指出，他要代表蔡總統感謝日本政府，在台灣面臨疫情困難時，捐贈400多萬劑疫苗協助台灣度過難關。並感謝工藤在台灣發生重大災難時，即時伸出援手協助台灣，包括2018年花蓮大地震及2021年太魯閣列車重大事故，非常感謝對台灣的支持，以及對受災民眾的關心與照顧。

賴清德認為，台灣的民眾，不管是得到來自日本政府的幫助，或是來自函館市的關心，內心都感到非常溫暖，非常感謝。

賴清德提到，2012年，他在台南市長任內，曾率團前往函館進行醫療、農業與觀光交流，至今仍無法忘懷函館的夜景、楓樹的美景以及令人垂涎三尺的美食。他在擔任行政院長期間，也與工藤保持書信往來，「我們算是老朋友了」，也非常歡迎工藤市長日後能再來台灣訪問。

賴清德指出，浜野幸子於今年6月號召成立「函館市議會日台友好議員連盟」，市議會不分朝野，27名議員全員加入；此外，在台灣遭遇中國軍演，兩岸出現重大威脅的時候，該連盟亦公開表達對台灣的支持。對此，他要表達由衷感謝。