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立法院國父遺像修復 蔡易餘批不該像消耗品補破洞

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院議場內國父遺像今年五月朝野衝突時，遭國民黨立委丟擲杯水破一個洞，如今國父遺像已經修復。圖／蔡易餘辦公室提供
立法院議場內國父遺像今年五月朝野衝突時，遭國民黨立委丟擲杯水破一個洞，如今國父遺像已經修復。圖／蔡易餘辦公室提供

立法院議場內國父遺像，今年五月朝野衝突時，遭國民黨立委丟擲杯水破一個洞，民進黨立委蔡易餘當時建議不要修復，可以鑑定價值後拍賣，如今已由畫家楊炳輝無償修補。蔡易餘今天表示，見政國會攻防的重要文物，卻被當作像桌子、椅子、麥克風這樣的消耗品，補補破洞、補補漆就交差了事，這種修復方式沒有絲毫的歷史、文化高度。

蔡易餘指出，1820年出土的《斷臂維納斯》，當時專家們提出許多修復手臂的方案，但羅浮宮選擇讓它保留破損的狀態，紀錄出土歷史的一刻，將成功將雕像的殘缺轉換成「殘缺美」，讓人們對《斷臂維納斯》過目不忘。

蔡易餘說，今年5月30日立法院會處理國務機要費相關修法，朝野攻防時，國民黨立委把國父遺像油畫砸出一個洞，該破洞記載歷史共業。次月斯洛伐克國會議員來台參訪議場，也透過國父遺像的破洞感受到這段歷史氛圍，紛紛稱讚敬佩台灣很民主，社會很多元，對台灣民主社會留下深刻的印象。

「沒有歷史高度的國父遺像修復」，蔡易餘說，見政國會攻防的重要文物，卻被當作像桌子、椅子、麥克風這樣的消耗品，補補破洞、補補漆就交差了事，這種修復方式沒有絲毫的歷史、文化高度。

蔡易餘強烈建議立法院，應再考慮將此國父遺像鑑定價值後拍賣，並請畫家從新創作一幅畫作，如此才是對歷史有交代。

蔡易餘 立法院 文物

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