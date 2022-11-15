與蔡總統雙邊會晤 諾魯總統：珍視與台灣的夥伴關係

友邦諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）率團訪台，蔡英文總統今天上午與副總統賴清德一起和昆洛斯雙邊會晤。蔡總統強調，台灣與諾魯在潔淨能源、數位發展及教育文化等領域的合作，均已獲致成果。她相信未來，台諾雙邊定能繼續深化各方面的合作，並且開展更多有意義的計畫，為兩國人民帶來更大的福利。昆洛斯則說，他要再次重申，諾魯珍視與中華民國台灣政府的夥伴關係。

蔡總統致詞時表示，這是昆洛斯第一次以元首的身分訪問台灣，格外具有意義。她要代表台灣人民，再次表達最誠摯的歡迎。

蔡總統指出，她在2019年曾經訪問諾魯，當時曾參加「台灣農畜教育中心」開幕，也見證台灣的醫療、公衛技術團，在海外和友邦積極合作，共同為人民打造更安全、繁榮的生活環境。

蔡總統談到，她也參觀了西港灣紀念碑，並且見證台灣及諾魯雙方共同簽署海巡協定。這些合作，都表達了台灣和諾魯共同面對氣候變遷，以及其他未來許多挑戰的承諾及決心。

蔡總統說，當時她入住的國有美侖飯店，最近也開始啟用與台灣合作的太陽能光電系統，這是台諾雙邊在潔淨能源領域齊心協力，共同打造的成果。疫情期間，台灣和諾魯也攜手面對疫情挑戰。諾魯航空透過醫療包機的方式，陸續運送104名病患來台轉診。台灣捐助的防疫物資及負壓隔離病房，也在諾魯疫情爆發時發揮關鍵作用。

蔡總統指出，昆洛斯在大學時期主修資訊工程，一定非常了解強化數位能力對國家永續發展的重要性。去年5月，司法暨邊境管理部長德耶（Pyon Deiye）與台灣共同見證「台灣數位機會中心（TDOC）」在諾魯首都雅連落成。相信未來，諾魯政府、學童及民眾都能夠透過穩定安全的網路服務，開啟各式各樣和世界聯繫的機會，也強化整體的數位國力。

蔡總統表示，台灣也持續和諾魯推動教育文化方面的合作，許多獲得外交部「台灣獎學金」的畢業生返回諾魯後，在各行各業都有傑出表現。今天在場的外貿部副部長皮里斯（Asterio Appi）就曾經來台灣求學，是屏東科技大學校友。未來，會持續透過教育文化方面的合作，強化雙方交流，也共同培育更多人才。

昆洛斯致詞時感謝蔡總統的熱烈歡迎及熱情接待，並表示，諾魯長期的國家願景正如「國家永續發展策略」所揭示，讓個人、社區、企業及政府共同合作，為諾魯人民貢獻一個提升永續生活品質的未來，其中心思想就是建立提升生活品質的夥伴關係。

昆洛斯說，他要再次重申諾魯珍視與中華民國台灣政府的夥伴關係，肯定30多年來的邦誼歷久彌新。並感謝諾魯與台灣多年來基於互相承擔責任、堅持尊重和平、自由、民主與人權的普世價值為前提，所發展的夥伴關係。

最後，昆洛斯代表諾魯人民及政府，再度感謝我國政府持續協助諾魯各項產業發展，包括基礎建設、醫衛、農業、氣候變遷、再生能源、資訊科技、教育及跨世代信託基金等。