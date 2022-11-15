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六都市長優劣勢分析：誰最有2024總統相？

未來城市／ 文・鄭錫鍇（台灣公共服務創新研究中心副主任）
2024年誰最有總統相？未來城市提供
2024年誰最有總統相？未來城市提供

過去很長一段時期，台灣處於在國、民「兩黨政治」的穩定體制；但現在要當選總統，除了政黨推薦與藍、綠選民支持，還要爭取中間選民及其他政治力量的選票，才是關鍵。

直轄市長經歷所奠定的良好市民關係為基礎，固然是將來直取大位的墊腳石，也是總統接班梯隊的首選；但能否當選，還要視政績、政治氛圍、對手強弱與正當性而定。

連任兩屆高雄市長的謝長廷競選總統失利，主要在於民進黨當時社會基礎尚且薄弱；同樣連任兩屆台北市長的郝龍斌，也因為路平專案、花博與新生高弊案、師大夜市與文林苑都更案，及未能當選國民黨主席取得利基，創下了「台北市長無法爭取選總統」的歷史紀錄。

在新六都戰國時代，台北不再是媒體的中心，每個直轄市長都可能是總統大位的跳板；但想要突破「總統來自台北市長」的慣例，前高雄市長韓國瑜中途競選總統，則是犯了操之過急、正當性不足的大錯。

檢視現任直轄市長成為總統接班人的可能性，不妨對其進行政治前途進行政治占卜：

台北市長柯文哲：一直無法突破政治社會化不良的窘境，且黨政領導風格爭議不斷，已由「政治素人」變成「政治異人」，明顯開高走低；

桃園市長鄭文燦：政績良好，但缺乏中央部會歷練；

高雄市長陳其邁：與鄭文燦有相同的問題，他過去主要具有黨團幹事長經歷，在2019年接受電台訪問時，即明確表達2024年不會競選總統；

台南市長黃偉哲：目前主要目標是參選連任，過去主要經歷也只有立委，此三人共同特質是火候仍不足。

台中市長盧秀燕：她曾任立委、台灣省議員，目前主打的「市長媽媽」口號與向來謹小慎微的形象，恐與選民對總統大位的期待有很大落差；且背後國民黨的支持度持續下降，未來藉市長資歷參選總統的機率也不大。

由此推論，目前藍、綠兩大陣營角逐2024年總統大位的最可能人選，為現任新北市市長侯友宜及曾任台南市長的現任副總統賴清德

侯友宜的政績優良、民意支持度高，但根據網路聲量分析，其弱勢為「議題創造能力不佳」及「友軍少，敵軍多」；且雖然身處藍營，但大中國意識形態薄弱，草根性強，將來若要競選總統，在國家定位若採模糊策略，恐怕兩面不討好。而且，侯友宜是否在今年年底爭取參選連任，或選擇爭取競選總統，都可能陷入長考。

相較之下，曾任台南市長的現任副總統賴清德目前堪稱「以逸待勞」，其政黨資歷豐富，還曾任國大代表、立法委員、行政院長，目前民意支持度高，經常獲得蔡英文總統做球的機會，代表民進黨出征的機率很高。

不過，「副總統」職位雖然與總統職位的物理空間很近，但與未來選民的心理距離如何？就有待觀察了。

「全文轉載自未來城市(六都市長優劣勢分析：誰最有2024總統相？｜未來選民通識課5)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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現任市長該不該選總統？看這位37歲美國政壇明星付出的代價

侯友宜 賴清德 柯文哲 鄭文燦 陳其邁 黃偉哲 盧秀燕

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